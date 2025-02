Aquí estoy, para cuando no me necesites

Aunque aquel prestigioso publicista, David Ogilvy, decía que a quien le interesa un producto puede despachárselo cualquiera; un vendedor genuino empieza a ejercer cuando el cliente dice "No", y una vez realizada la operación debe resolver sus dudas, incomodidades e insatisfacciones. Cualquiera es buen médico ante un sano, y es poco meritorio prestar un paraguas cuando no llueve.

Es común que, en un restaurante, el maître se acerque a la mesa cuando nos ve contentos para preguntarnos cómo va todo y capitalizar nuestra satisfacción.

¿El vino bien?, ¿descorchamos otra?, nos pregunta si la botella agoniza.

Ah, pero nos quejamos de un entrecot demasiado hecho y se llama andana, si te vi no me acuerdo, y se va a la mesa donde todavía están con la sopa.

En un crucero por el Egeo, la azafata revolotea por babor y estribor para que le contemos lo bien que discurre la travesía y se ofrece ante lo que sea menester; incluso en el simulacro de naufragio parece dispuesta a dar la vida por nosotros. Sin embargo, al menor contratiempo, una gaviota que nos propine un picotazo en la oreja, basta para que nuestra auxiliar de a bordo descuelgue un bote salvavidas y desaparezca.

¿Y los asesores financieros? Ven que nuestra cuenta corriente mantiene un saldo alto y enseguida se presentan para ofrecernos un fondo de inversión, un plan de pensiones, un descuento en Repsol o en tal y cual comercio. ¡Ah!, pero, hace unos días, un delincuente cargó sus gastos en mi tarjeta de crédito, denuncié el fraude a mi asesor y éste, ipso facto, me desvió a un número de teléfono, a una máquina que me volvió loco a preguntas y amenazó con grabar mis cabreos.

Bien sé que la necesidad nunca hizo buenos negocios. Dice Manzoni en su extraordinaria novela "Los novios", capítulo XXV: "Volete aver molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno". O sea: "Deseas que acudan muchos en tu ayuda? Procura no necesitarlos".

