Asturias 2050

No están nada mal los planes que se suceden con mayor o menor aparato publicitario, pero sería mucho mejor contar con uno esencial para Asturias: aquel que oriente nuestra estrategia integral a medio o largo plazo. No soy el único que lo dice, también lo advierte alguien metido desde hace bastantes años en la gestión empresarial asturiana. Como para los barcos sin destino cualquier viento es bueno, el del Principado puede estar acumulando ya demasiadas millas surcando mares arbolados sin otear puerto a la vista, sin seguir compás que apunte al norte.

El caso energético es paradigmático. Y recurrente. De excedentarios en electricidad, que debíamos exportar no hace mucho, nos hemos convertido en lo contrario. Y, mientras demolemos centrales, en otros lugares no muy lejanos las levantan. O permitimos que algo tan vital como unas plantas de renovables se descarten si es posible divisarlas a lo lejos desde el campanario del pueblo, aunque antes hayan superado rigurosas evaluaciones de impacto ambiental. Los que debieran fomentar la implantación de nuevas energías limpias parecen afanarse en poner palos en sus ruedas, mientras vuelan a regiones vecinas multimillonarias inversiones, haciéndolo con ellas unos recursos fiscales y puestos de trabajo que nos vendrían aquí de perlas.

Celebramos igualmente que el balance demográfico pueda equilibrarse con la llegada de inmigrantes y sus familias numerosas, algo que sería formidable si no tuviera efectos en términos prestacionales, porque ha de reconocerse que en una proporción significativa vienen a cubrir ocupaciones con salarios reducidos y de limitado valor añadido. Sería extraordinario que se tratara de trabajadores con rentas capaces de sostener a los suyos con ciertas garantías, pero no lo sé cuando esa pesada mochila la debe soportar un presupuesto ya lastrado por infinidad de cargas cada vez más complicadas de sufragar por impuestos inalcanzables para las clases medias.

Renunciamos asimismo a especializarnos en el ámbito académico, lo que se traduce en salida de talento y pobre atracción al que pudiera presentarse de fuera. Hacemos en este terreno lo que se hace en todos lados, incluidas instituciones educativas de mucha más potencialidad y recursos, cuando podríamos singularizarnos en estudios que recabaran la atención en Europa o el mundo, como los relacionados con la tercera edad, la industria o el aprovechamiento de recursos naturales, ligados al campo y al mar. Incluso forzamos a marcharse a nuestros chavales, por déficit de plazas en titulaciones como medicina, censurando la implantación aquí de alternativas privadas que pudieran retenerlos.

Tampoco existe verdadera intención de impulsar la mentalidad emprendedora, como lo revela el creciente interés de los jóvenes por acceder al funcionariado. En mi época barcelonesa, al terminar el curso solía preguntar a mis alumnos acerca de sus inquietudes laborales. Solo una minoría aspiraba al empleo público. Aquí es justo al revés, lo que no es normal. Se impone cambiar esta obsesión enfermiza hacia el puestín, porque en ningún lugar del planeta tienen futuro coyunturas de ese tipo.

Urge un proyecto estratégico de región. Un plan Asturias 2050, o 2030, si me apuran. Precisamos saber hacia dónde encaminarnos. Y en ese propósito debiéramos estar convocados desde políticos a ciudadanos, a través de las estructuras concebidas para canalizar la voluntad general. He citado apenas tres de los innumerables retos que tenemos por delante y hemos de analizar si queremos un porvenir razonable. Los problemas de autoestima colectiva, de existir, se mitigan despejando las dudas sobre lo venidero, nunca regodeándose en una cháchara que aburre hasta a las piedras, porque nuestra sociedad demanda hechos, y no palabras.

Concentrémonos en nuestras fortalezas industriales, de servicios y agropecuarias, que son bien conocidas. Y, sobre todo, fijemos en el mapa la ruta que hemos de emprender, no vaya a ser que nos volvamos a dar de bruces con las adversidades que siempre reserva la improvisación a los que carecen de luces largas.

