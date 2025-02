El círculo administrativo espurio de la Universidad Nebrija

Ignacio Loy Madera es catedrático de Psicología Básica de la Universidad de Oviedo y delegado sindical del Personal Docente e Investigador Funcionario por CC OO

En las últimas semanas hemos asistido una ofensiva de diversos entornos empresariales, políticos y periodísticos, en entusiasta defensa de la implantación de universidades privadas en Asturias. De acuerdo con esta ofensiva, parece haber unas personas modernas y emprendedoras que quieren implantar estudios universitarios de carácter privado en nuestra región y un trasnochado rector que defiende la rancia universidad pública más preocupada de pronunciamientos sobre el genocidio de Palestina que de incrementar su escasa excelencia. Para poner un poco de rigor en el debate que ya se ha adjetivado mucho pongamos algún sustantivo y, sobre todo, datos.

Y la primera pregunta que hay que contestar es esta: ¿hace falta otra Facultad de Enfermería en Asturias? La Universidad de Oviedo tiene dos facultades que imparten el grado protagonista de la polémica, la Facultad de Enfermería de Gijón y la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en Oviedo. Esta última es una facultad prestigiosa y solvente en el ámbito nacional e internacional, una más de las once facultades, cuatro escuelas superiores y dos centros adscritos que componen nuestra universidad. La otra, la de Gijón, igualmente solvente, creada en 1975 por el Instituto Nacional de Previsión como Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios aneja y dependiente de la entonces Residencia Sanitaria "Gómez Sabugo" y transformada en Escuela Universitaria de Enfermería en 1978 (RD 2128/1977 de 23 de Julio) y adscrita a la Universidad de Oviedo. En el año 2023 ingresaron 177 personas (la mayoría mujeres) para iniciar sus estudios.

Según un artículo de la revista "Redacción Médica" de 9 de mayo de 2024, durante 2023, 1.473 enfermeras pidieron el traslado para poder ejercer fuera de España, lo que supone 373 más que en 2022. Este éxodo enfermero se explica, de acuerdo a una investigación de Galbany-Estragués y Millán-Martínez ("Gaceta Sanitaria" 38, 1, 2024, 102376) "por unas condiciones laborales precarias y una falta de desarrollo profesional". Por tanto, la respuesta a la pregunta es un rotundo no.

La segunda cuestión de fondo, a la que tampoco se alude por parte de los defensores de la iniciativa privada, se refiere a la legalidad de la implantación en su modalidad de centro adscrito. La figura de la adscripción de centros está pensada para que una entidad pública o privada (pongamos por caso el SESPA o la Iglesia Diocesana) adscriban unos estudios a una universidad que opera en un territorio, pongamos la Universidad de Oviedo. Esta es la situación respectivamente de la Facultad de Enfermería de Gijón y de la Facultad Padre Ossó. No parece muy lógico que una Universidad se adscriba un centro a sí misma en un distrito universitario que no le corresponde. Así que la respuesta a la pregunta acerca de la legalidad de la figura de adscripción en este caso debería ser también un rotundo no, debido a la circularidad de la adscripción a sí misma y el evidente uso espurio de la figura que supondría un fraude de ley. No se trata de un formalismo sino de impedir que academias o centros de formación muy específicos se consideren universidades, para lo cual la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario exige, entre otras cosas, que toda universidad tenga una oferta que abarque varias ramas del conocimiento y que se haga investigación. Pero esa vía requiere la aprobación específica por ley y la Nebrija tiene prisa.

Las autoridades de la universidad privada en proceso de conquista de una nueva tierra, han hecho declaraciones muy desafortunadas a este respecto que reflejan que les ha traicionado el subconsciente. El rector de la Nebrija, José Muñiz, afirma que no quiere imponer plazos a nadie, (LNE, 3 de febrero) lo cual resulta sorprendente pues ¿acaso podría imponerlos y generosamente renuncia a ello? Y el director general, Luis Díaz, ha declarado que "queremos empezar con todas las autorizaciones en regla y bien hecho" (LNE, 2 de febrero), lo cual resulta aún más sorprendente, pues ¿es que se puede empezar de otra manera? Pudiera parecer que la Universidad Nebrija está acostumbrada a operar en Madrid con una cierta impunidad y recibiendo un trato amable de las autoridades y se han pasado de la raya pensado que lo obvio y lo que se da por supuesto es algo a resaltar, porque para ellos no es lo habitual, dado que se mueven en una circularidad muy poco virtuosa entre lo privado (de ellos) y lo público de Madrid (también de ellos). Y finalmente, criticar a un Rector de una universidad pública por defender la universidad pública solo le puede llamar la atención a quien anhela que los gestores de lo público destruyan lo que están obligados a gestionar, como sucede en el territorio donde la Nebrija tiene su sede. Es un gobierno diferente, de coalición PSOE-IU, quien puede poner orden en este desconcierto.

