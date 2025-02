Una amistad heredada

Hace más de 50 años que oí por primera vez el nombre de Evaristo Arce, fue a raíz de la publicación de la biografía del doctor Plácido Álvarez-Buylla Godino. En mis recuerdos de juventud, el nombre de Evaristo siempre iba ligado a expresiones de elogio hacia su trabajo y cariño hacia su persona. No recuerdo el momento, ni puedo precisar el lugar donde lo vi por primera vez, pero sí identifico con claridad el día en el que me lo presentó mi padre en el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Aquella fue una visita pausada, como Evaristo decía que hay que ver los museos, un paseo lento en el que te tomas tu tiempo para observar nuevos detalles que no habías percibido en anteriores recorridos; los adultos charlaban mientras yo escuchaba. Pocas personas conocen con tanta profundidad, como él conocía, esta joya que tenemos en Oviedo.

La magia y la facilidad en el trato me hicieron sentir que estaba ante una persona excepcional. A medida que fue pasando el tiempo, la relación se hizo más estrecha, para mí, casi familiar. En estos últimos años, raro ha sido el día en el que no hayamos intercambiado algún tipo de comunicación.

No puedo dejar de mencionar su labor profesional que se inicia en el periodismo, fue ese periodista de libreta y magnetófono muy pegado a la actualidad, como él decía, "siempre con fuentes solventes", pero fue el mundo del Arte el que concentró todos sus esfuerzos. Su paso por la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros lo catapultó para hacerse cargo de una de las principales colecciones de arte privadas de nuestro país. La discreción, honradez y metodología en su trabajo fueron la esencia de su vida. Los artistas asturianos tuvieron en él un firme defensor y divulgador de su obra. Hace menos de un mes le mencioné el nombre de una pintora asturiana, para mí una enorme artista, y se deshizo en elogios hacia su técnica y la personalidad de su obra, conocía en detalle su producción.

Los conceptos de lealtad y amistad fueron la base de su relación con los demás. Su cariño y amor por Oviedo queda bien reflejado en su libro, "Oviedo y los ovetenses", cariño que Oviedo le devolvió con el título de Hijo Adoptivo; unos años antes, su villa natal, Villaviciosa, ya lo había nombrado Hijo Predilecto.

No quiero referirme a la muerte, nacemos para morir, pero muy pocas personas son capaces de ganarse la inmortalidad y esta solo se consigue en el transcurso de la vida y su vida, su trabajo, su carácter y su personalidad lo hacen inolvidable. Siento la necesidad de contar que todos los que hemos conocido a Evaristo Arce, hoy perdemos una referencia en nuestra vida. Él tenía esa magia y ese imán que atraía a todo el mundo dispuesto a un rato de charla afable, constructiva y un tanto sarcástica.

Un enorme abrazo para su mujer, sus hijos, sus nietos y sus amigos.

Evaristo, grande de Oviedo y grande entre los ovetenses.

Suscríbete para seguir leyendo