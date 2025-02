Igual no estaba tan desencaminada Yolanda Díaz cuando habló de "anuencia" en vez de rechazo para referirse al famoso SMI. Pues parece ser que Sumar ya estaba informado de que el salario mínimo interprofesional iba a tributar y que los trabajadores pagarían el IRPF. Aunque tampoco es descartable que quienes se encargaron de diseñar la subida lo supiesen y la Ministra no se enterase pese a todo el tiempo que dedica al Ministerio. El caso es que aseguró que lo había descubierto gracias a la prensa.

Si le prestan algún tipo de atención la habrán oído también decir, en medio del debate por la reducción de la jornada laboral, que ella en ese sentido "no practica con el ejemplo". Dados sus conocimientos gramaticales, puede que entienda que predicar no está a la altura de practicar mientras palabrea a humo de pajas, sin pararse a considerar lo que dice. No existe en Yolanda Díaz medida, salvo que la capacidad de poder reírse con ella es proporcional a la de deprimirse pensando en manos de quiénes estamos.

Sí, probablemente quiso decir rechazo cuando el otro día habló resueltamente de anuencia, que es todo lo contrario, al referirse al impacto negativo que tendría en Sumar la decisión de Hacienda de que el SIM tribute. Digo probablemente porque ahora me asaltan dudas tras conocerse que en la coalición sí sabían que habría que apoquinar, puesto que las cuentas que manejaron ya lo preveían. ¿A qué viene entonces tanto ruido? Ya se lo pueden imaginar, son disparos al aire que esta vez están dispuestos a tirar todos, a izquierda y derecha del PSOE.

