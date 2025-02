Educar en igualdad es también educar en igualdad lingüística

Nicolás Bardio es profesor de Relaciones Internacionales en la UCM y secretario de política llingüística de la FSA-PSOE

En Asturies, hemos visto recientemente una manifestación de estudiantes del máster de profesorado protestando porque la Universidad asturiana no les deja usar el asturiano en clases. Los estudiantes denuncian presiones de la universidad y de parte del profesorado, según dicen, teniendo que escuchar frases como "corréis el riesgo de que no lo entienda y os baje nota" o "hay que usar la lengua oficial" y obligándoles a escribir en las hojas de un examen que "había que contestar en español".

Afortunadamente los futuros educadores, pues eso es lo que son los estudiantes del máster de profesorado, tienen claro que en las sociedades democráticas, los maestros y profesores educamos en igualdad. La igualdad entre todos los ciudadanos, entre todos los estudiantes y entre todos los asturianos en este caso, es un requisito indispensable para construir una sociedad democrática. Es inadmisible, y todos lo tenemos claro, tratar de forma distinta a un hombre que a una mujer; como es también inadmisible realizar cualquier tipo de acto discriminatorio en razón de etnia, nacionalidad, creencias religiosas u orientación sexual. Si los tiempos del del racismo, del sexismo y de la homofobia por suerte para todos y todas están ya quedando atrás, también tiene que quedar atrás esta glotofobia –por no llamarla xenofobia, pues odiar el asturiano no es más que una forma de odiar a Asturias– hacia el uso normal de la lengua asturiana en Asturias, en la universidad asturiana.

Conviene así recordar a las autoridades académicas que los estatutos de la Universidad de Uviéu, aprobados en diciembre de 2024 garantizan –como es lógico en cualquier texto democrático– la no discriminación de quien emplee el asturiano. En esa línea está construido todo nuestro ordenamiento jurídico, en la idea de no discriminar a nadie por usar libremente la lengua que elija. Está construido desde el mismo Preámbulo de la Constitución Española que indica que "La Nación española [...] proclama su voluntad de [...] Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones", pasando por el Tratado de la Unión Europea que en su Artículo 3.3. declara que "La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo", está en tratados internacionales como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias hasta llegar a nuestra propia legislación asturiana, donde la Ley de Uso y Promoción del Asturiano declara que es objeto de dicha ley "Asegurar su libre uso [del asturiano] y la no discriminación de los ciudadanos por este motivo" y que "Todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito".

Esto es lo que dice la ley. ¿Y por qué dice esto la ley? Pues ni más ni menos porque es lo común y lo normal en todos los países democráticos plurilingües como es el nuestro. Presionar a una persona para que cambie de idioma, amenazarla con un suspenso por usar su propia lengua son prácticas del nacionalismo más excluyente, un nacionalismo que es incompatible con los derechos civiles más básicos que están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, y que no pueden tener cabida en un estado democrático y de derecho. ¿Qué estado democrático es uno en el que coaccionan a estudiantes para cambiar de idioma que libremente eligen? ¿Nos hemos vuelto locos?

Por eso, desde aquí quiero pedir a la Universidad de Oviedo que escuche a su alumnado y que adopte las medidas necesarias para garantizar el uso normal y en pie de igualdad de las lenguas de Asturias junto con el castellano. Ni un derecho más, ni un derecho menos para sus hablantes. No hacerlo no solo priva a los estudiantes de un derecho básico, sino que debilita la credibilidad de la propia Universidad como institución de conocimiento y justicia social. Porque una universidad que excluye una lengua de su propia tierra no es solo una universidad que falla a su alumnado, sino que falla a toda la sociedad a la que debe servir. La igualdad lingüística no es una concesión, es un derecho democrático. Un derecho español, un derecho asturiano y un derecho europeo. Y no hay excusa válida para negar un derecho.

Suscríbete para seguir leyendo