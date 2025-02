Sin Hamás, no habría guerra

Jimena García Herrero es miembro de la Coordinadora Estatal de Lucha Contra el Antisemitismo y profesora de Educación Secundaria

El sábado 8 de febrero, en LA NUEVA ESPAÑA se publicó un artículo de opinión sobre Cisjordania. La desinformación que transmite es tan abrumadora que resulta difícil saber por dónde empezar y qué partes comentar. Lo primero, hay una realidad muy simple: si no hubiera Hamás ni Yihad Islámica Palestina, Israel no estaría bombardeando Gaza ni interviniendo en Cisjordania.

No puede obviarse que toda esta guerra comenzó con el ataque del 7 de octubre de 2023, retransmitido en directo por los propios terroristas de Hamás y por civiles palestinos de Gaza que participaron en la masacre. Todo el mundo pudo ver el horror y la barbarie de los hechos. ¿Qué ocurrió entonces? Que, para contrarrestar aquellas imágenes, había que acusar a Israel de lo mismo. Inmediatamente y sin dilación. No era una tarea fácil esta vez, pero de nuevo lo lograron. La maquinaria del antisemitismo –disfrazado ahora de antisionismo, anticolonialismo y demás ismos–, siempre preparada, consiguió que la narrativa victimista del grupo terrorista y de sus pagadores e instigadores triunfara. Aunque es cierto que demonizar al Estado de Israel siempre resulta fácil, atacar al judío siempre lo fue.

Es una técnica fácil y antigua confundir al lector con bailes de cifras, para aparentar que hay una investigación profunda sobre el tema y deslizar entre ellas el verdadero mensaje, que no es otro que el de "Israel más y peor". Cuando hablamos de víctimas, ¿no discernimos entre víctimas civiles y terroristas? En ningún medio se hace. Parecen todo víctimas inocentes. Yo tengo otra cifra: el 96% de los palestinos asesinados en Cisjordania eran combatientes o terroristas y el 4% civiles que quedaron atrapados por error en el fuego cruzado. Como en todas las guerras, el número de víctimas inocentes es terrible y doloroso. Pero no puede obviarse que en Cisjordania también están instalados los grupos terroristas de Hamás y la Yihad Islámica, y que el contrabando de armas procedentes de Irán a través de la frontera jordana es cada vez mayor.

Cuando hablamos de presos, ¿distinguimos entre terroristas –o delincuentes, violadores, narcotraficantes, maltratadores y demás presos comunes– o son todo detenciones de civiles inocentes que pasaban por ahí como parece dar a entender? Decir sin más que un tercio de los presos palestinos que están actualmente en las cárceles israelíes no han tenido juicio puede resultar intolerable al lector. Pero a lo mejor no sabe que, según el Informe General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de 2023, el 17,1% de los presos en España están en situación de prisión preventiva. ¡Menos mal que no estamos en guerra contra el terrorismo!

Los ataques de colonos extremistas en Cisjordania ni tienen impunidad ni la aquiescencia del Ejército israelí. Pero también aquí hay que distinguir: unos fueron provocados por los colonos extremistas, otros por reyertas y batallas entre ambos bandos y otros por los palestinos. Es cierto que algunos de estos ataques se tardaron en investigar. Pero ya hay detenciones y arrestos, investigaciones abiertas, y varios funcionarios de la Policía están siendo inspeccionados por la Fiscalía por obstrucción a la justicia. Israel es una democracia y tomará medidas. No lo duden. Es obsceno intentar equiparar la imagen de los colonos extremistas a los ataques del 7 de octubre.

En cuanto a la afirmación de que el conflicto empezó con la publicación en 1896 del libro "El Estado Judío", de Theodor Herzl, demuestra tal desconocimiento que sería demasiado extenso para el propósito de este escrito explicarlo. Hay una dura realidad, los propios palestinos fueron quienes rechazaron la idea de un Estado Palestino desde el principio, dijeron que no a cualquier tipo de concesión, no reconocieron el Estado de Israel –establecido legítimamente por Naciones Unidas– y, finalmente, se quedaron sin nada. En las fronteras de 1948 y de 1967 Israel ya estuvo. ¿Y cuál fue la respuesta de los palestinos y de los países árabes? Guerra. Ahora Israel tiene tratado de paz con Egipto y Jordania, quienes acabaron en sus países con los grupos terroristas palestinos sin que nadie alzase la voz, reconocieron el Estado de Israel y hay una paz que parece duradera. Los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, llevaron también a la normalización de las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Creo que los hechos son claros. Si no hubiera Hamás ni Yihad Islámica Palestina, Israel no estaría bombardeando Gaza ni interviniendo en Cisjordania. Si no hubiera Hamás ni Yihad Islámica Palestina, el pueblo palestino tendría paz y futuro. Pero hay quienes prefieren sacrificarlos y condenarlos a una guerra continua.

