Asturiano grande

Ayer despedimos a Evaristo Arce Piniella, uno de los asturianos grandes: como persona, como periodista, como compañero, como amigo, como intelectual y como referente cultural.

Este Hijo Predilecto de Villaviciosa y Adoptivo de Oviedo, gran amigo de sus amigos, siempre se caracterizó por su humildad, por escuchar más que hablar, por su fina inteligencia, por su ligera pluma y por ser alérgico a los protagonismos y vanidades. Me despido de ti con las mismas cariñosas palabras que me enviaste cuando me nombraron cronista oficial de Morcín: "Enhorabuena, amigo, los títulos hay que merecerlos, igual que los afectos, y tú estás sobrado de merecimientos y de afectos. Un fuerte Abrazo". Descansa en paz.

Suscríbete para seguir leyendo