Europa en tiempos difíciles

El océano Atlántico es hoy más ancho y profundo. Su orilla estadounidense nunca había estado tan lejos de la europea. Europa vive tiempos difíciles e inciertos. Uno de sus problemas más importantes –cómo resolver la invasión de Rusia y la guerra de Ucrania– se va a abordar solamente entre Washington y Moscú. En cuanto al panorama comercial, esta semana discutimos en el Parlamento Europeo el problema de las tarifas a las importaciones de acero y aluminio.

En su estilo unilateral, Trump ha anunciado que, a partir del 12 de marzo, volverá a imponer un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, como ya hizo en 2018. Biden, sustituyó la tasa de Trump por un sistema de cuotas que permitía la importación de hasta 3,3 millones de toneladas de acero y cerca de 400.000 de aluminio; iba a estar en vigor hasta diciembre de 2025.

Los nuevos aranceles afectan a las exportaciones españolas de acero (250.000 toneladas, 520 millones de euros al año), pero la repercusión es desigual. Las grandes empresas que pueden hacer inversiones en EE UU eludirán los aranceles; las pymes que no tienen recursos de ese tipo pueden perder hasta 400 millones de euros en exportaciones. En Asturias tenemos además la complicación añadida del cierre temporal de ArcelorMittal por la competencia desleal del acero chino subsidiado. El anuncio de una nueva deslocalización a India para reducir costes no ha ayudado a calmar las aguas. Aunque todavía no tenemos cifras, los trabajadores ya están preocupados por el impacto que esto va a suponer en el recorte de plantillas.

Necesitamos medidas urgentes de defensa comercial, como la imposición de aranceles a China por su competencia desleal, que afecta gravemente al Principado. Además, es crucial tener una visión global que priorice precios de energía competitivos y la correcta aplicación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) para garantizar la sostenibilidad del acero verde en Europa.

Aranceles o no, lo grave es que tenemos un problema de competitividad industrial que es responsabilidad europea, de nadie más. Y una carga burocrática asfixiante que afectará también a la eficacia del mecanismo de ajuste en frontera cuando entre en vigor, en 2026. Para evitar esto, en el PP europeo estamos promoviendo un paquete de simplificación y flexibilidad, así como medidas para evitar que los productores extranjeros exploten las lagunas del CBAM.

Lo decía ayer en este periódico con toda claridad Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, con los mismos argumentos que yo he reiterado en esta columna y que defiende el PP. No podemos renunciar a la siderurgia. Necesitamos un plan especial del acero y del conjunto de la industria, y defender al sector. "Hemos sido ingenuos", dice Séjourné; pues bien, ha llegado el momento de dejar de serlo; el momento de protegernos de la competencia desleal y de garantizar precios baratos de la energía. Y de tener el pragmatismo –y el valor político– de hacer compatible la transición energética con la competitividad y el mantenimiento del empleo.

El Gobierno no comprende las medidas necesarias para la industria ni la importancia de aliviar los altos precios de la energía en el sector electrointensivo. Mirar para otro lado y permitir el cierre de las nucleares es exactamente lo que no hay que hacer. Trump no ayuda, sin duda, pero los problemas de la industria son nuestros, en España y en la UE, y las tareas son nuestras también. Adaptarnos, recuperar la competitividad, garantizar precios viables de energía y defender el sector.

En cuanto a los aranceles, ¿qué tiene que hacer Europa con una decisión "mala para los consumidores y mala para los negocios", como dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen? Ella misma adelantó que habrá una respuesta "firme y proporcionada". También fue claro Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica: "Los tiempos difíciles requieren más gobernanza multilateral y cooperación internacional, no menos".

Los aranceles son impuestos: van contra empresas y consumidores. Todos perdemos. Diálogo constructivo y firme, por tanto. Diplomacia inteligente y contundencia. Cooperación, no confrontación. Y, más que nunca, unidad europea: no caer en la trampa de la política transaccional. Las alianzas bilaterales no pueden hacerse a costa de las multilaterales. Hay que negociar para encontrar soluciones europeas, no soluciones particulares de cada país en su relación con EE UU o China.

La UE tiene que reaccionar y defender sus pilares económicos, como la siderurgia, con un plan especial para el acero, protección contra la competencia desleal y precios de energía bajos. Debe además ampliar sus socios estratégicos para superar los nacionalismos y evitar que el nuevo orden global en el que estamos entrando no se mueva a golpes de disrupción. Las disrupciones crearon dos grandes infiernos en Europa durante el siglo XX. La gran casa europea del siglo XXI se construyó para que aquello no volviera a ocurrir.

