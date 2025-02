Recordando a Evaristo Arce

Leo en la prensa la noticia de la muerte de Evaristo Arce y siento una profunda tristeza. La noticia trae a mi memoria su cualidad de excelente conversador, de manera singular cuando se trataba de Asturias. Lo conocí personalmente en su despacho del edificio central de la Caja de Ahorros de Asturias, en la Plaza de la Escandalera, en el año 1984, donde había sido citado por él a propósito de unos artículos escritos por Gema Coma y por mí en el periódico LA NUEVA ESPAÑA, gracias al estímulo de otro querido periodista asturiano que es Melchor Fernández. La lectura de aquellos artículos le habían hecho pensar en ofrecernos la redacción de un opúsculo que se tituló Fiestas de Asturias (Oviedo, 1985), en un momento en el cual sólo hacía poco más de dos años que se había promulgado el Estatuto de Autonomía de Asturias y era importante reparar en las señas de la identidad regional.

Para dos jóvenes, que por entonces se hallaban en los veintitantos, la oportunidad de publicar en el restringido mercado editorial de la época, constituía un reto que no desaprovechamos. El texto lo escribimos Gema y yo, en el tiempo pactado, y Evaristo Arce tuvo especial interés en elegir las imágenes, contando con que fueran de nuestro gusto, de manera que pronto llegamos al acuerdo de que los óleos de Evaristo Valle ilustraran las páginas de nuestra pequeña obra.

Tengo que añadir que la fe que puso Evaristo Arce en aquellos dos autores noveles, no se vio defraudada, y del opúsculo se han realizado varias ediciones, con el paso del tiempo, compuestas por un alto número de ejemplares.

Evaristo Arce fue un destacado periodista y un encomiable gestor cultural, que dejó una honda huella en los lugares donde ejerció su dedicación con encomiable responsabilidad. Su sincero cariño hacia los lugares en los que se había desenvuelto su vivencia cotidiana, empezando por Villaviciosa y siguiendo por Oviedo, no ocultaron nunca su inmenso amor por Asturias. Aunque mi última conversación con Evaristo Arce se produjo hace muchos años, no quiero dejar de mostrar en estas breves líneas el afecto que he sentido hacia él a lo largo de toda mi vida, y tampoco mi ilimitado agradecimiento por el hecho de que, con su actitud generosa, aquellos dos jóvenes, casi desconocidos para él en una lluviosa tarde del mes de marzo de 1984, pudieran dar pábulo a una larga carrera académica y profesional.

Suscríbete para seguir leyendo