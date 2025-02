Adelgazar es muy difícil

A mediados de la pasada centuria, un veterinario observó que las vacas estabuladas comían todo los que se les ponía delante y ganaban pronto peso. Sin embargo, las que se mantenían en libertad solo comían lo que necesitaban para mantener su actividad. Pudiera deberse al tipo de alimento, más calórico y atractivo. O a que encerradas pierden contacto con la realidad y se modifique su comportamiento.

La hipótesis más atractivaes que para que los mecanismos de saciedad funcionen se precisa un mínimo de actividad. Como coincidió con el inicio de la llamada epidemia de obesidad, fue fácil atribuirla al creciente sedentarismo y a la inhibición de los centros de la saciedad. Sabemos que no es así.

El ejercicio no activa los mecanismos de saciedad, al contrario, los frena y deja libre los del hambre. Es lógico. El organismo percibe un gasto superior a lo normal. Todo su empeño es conservar la energía, asegurar que tiene la suficiente para desempeñar las tareas. Necesita más: se activan los centros del hambre. Quizá no inmediatamente si el ejercicio fue intenso y el sujeto está agotado.

Somos máquinas de combustión relativamente eficientes. Los combustibles, hidratos de carbono, grasas, proteínas y también el alcohol, se queman en las calderas que hay en las células, las mitocondrias. El medio de transporte para llegar a las células de todo el organismo es la sangre. Ella también trasporta en vehículos especiales el oxígeno: los hematíes. Gracias a él se produce el metabolismo aeróbico: la quema. El resultado es CO2, agua y energía. Al quemar proteínas también se produce urea.

Esa energía la recogen unas pilas, casi todas ATP [adenosín trifosfato, un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular]. Pero casi el 80% se disipa en forma de calor. Buena parte, según la temperatura ambiente, se emplea para mantener esos aproximadamente 37º que precisa el organismo para realizar sus procesos metabólicos. El gasto más importante es el de trasportar el cuerpo o partes de él, con o sin peso. Por eso, el ejercicio físico es uno de los pilares de un programa de adelgazamiento. Pero tiene dos obstáculos: el incremento del hambre y la eficiencia calórica.

Uno puede pensar que una caminata 5 veces por semana de 6 o 7 kilómetros va ayudarle mucho a perder esos kilos que le han dicho que le sobran. Trabajo es fuerza por espacio. La fuerza es el peso. Aproximadamente, se gasta una caloría por kilogramo y por kilómetro. Si pesa 85 kilos sería: 6x85x1=510. Una cerveza con un pincho de tortilla.

Adelgazar es difícil porque tenemos disponible muchos alimentos, la industria se ha especializado en hacerlos altamente calóricos, muy palatables y adictivos: el justo grado de sal de las patatas bien crujientes. Y porque gastar es más difícil que ingresar.

Y hay una razón adicional de carácter más fisiológico: el organismo, como he dicho, tiene el empeño principal de conservarse, de estar vivo. Y ahora, cuando adelgaza, percibe que está amenazado, que se están derrochando sus reservas, las que atesora para afrontar situaciones críticas. Reacciona. Y lo hace de la manera que puede: reduciendo al máximo el metabolismo basal. Si pudiera mandaría una orden: deja de pasear, come más. Pero esa parte del cerebro no es accesible a la otra: la que regula silenciosamente las funciones corporales. Así que lo que hace es una especie de hibernación.

Esa persona de 85 kilos que quería perder los 15 que le sobran, hizo dieta y ejercicio y logró bajar a 78. Está contenta, pero a pesar de seguir con el mismo régimen de vida, no logra avanzar. Se desespera, pierde la ilusión y el empeño. Su régimen se resquebraja. Unos meses más tarde ya estaba en 80 y subiendo.

Adelgazar es contra natura, lo mismo que hacer ejercicio. El organismo está diseñado para acumular energía cuando está disponible; durante miles de años era algo excepcional. Y está diseñado para conservarla: gastar lo menos posible.

El estado ideal es quiescente en un ambiente que no demande actividad metabólica para producir calor. Pero hemos descubierto que el ejercicio físico es saludable y el exceso de grasa perjudicial. Así que estamos obligados a corregir nuestra naturaleza en esta nueva forma de vivir. Y hacerlo es difícil, exige paciencia, empeño, constancia y humildad.

Suscríbete para seguir leyendo