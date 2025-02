Marguerite, la receta poscolonial del afecto

En 1987, Marguerite Duras publicó una serie de textos bajo el título "La vie matérielle" ("La vida práctica"), en la que cuenta "todo y nada", según ella, relacionado con su vida: desde su trabajo hasta los pensamientos cotidianos más íntimos. Duras era a la vez una indesmayable cocinera –sus platos, a falta de otra clase de efusividad, fueron una manera de expresar el afecto que sentía por los amigos– y tenía el propósito de incluir sus recetas favoritas en la colección. Sin embargo, aunque algunas llegaron a "La vie matérielle", la mayoría no lo hizo. Tras su muerte, en 1996, su hijo Jean, fruto de la relación amorosa que tuvo con Dyonis Mascolo cuando todavía estaba casada con Robert Antelme, intentó remediarlo publicando un delgado volumen, "La Cuisine de Marguerite", pequeña colección de recetas de su madre registradas en un cuaderno escrito a mano. Después de que el albacea literario de la autora bloquease su venta en 1999, el libro finalmente volvió a publicarse y regresó a las librerías en 2014. No creo que exista una edición española, pero si tienen interés en la escritora y cineasta francesa nacida en Indochina y les mueve la curiosidad hacia algunos de los platos exóticos que cocinaba sugiero que busquen por ahí la versión original del librito. Únicamente habría que pedir algo de indulgencia con ella cuando en sus manuscritos culinarios se refiere al gazpacho, anotando que los españoles le ponen caldo en vez de agua mientras que se trata de una sopa fría y no hay nada fuera de esa realidad ni en España ni en ningún otro lugar, que yo sepa. Agua, simplemente, Marguerite.

Duras pretendía que sus recetas fueran sencillas desde el thit-khô –"plato nacional elaborado con carne de cerdo de Cochinchina, Annam (Vietnam) y probablemente Tonkín"– hasta la mermelada de naranja amarga. Su obra culinaria no es pretenciosa ni enrevesada. Todo parece ser late en el plato solo por remediar ese déficit expresivo en el sentimiento. "No soy muy extrovertida pero a la gente le doy de comer... no les digo que les quiero, no les beso, no soy una persona tierna, así que cocino para otros…", escribió. "La cuisine de Marguerite" no se lee como un libro de recetas cualquiera, del mismo modo que es habitual en la obra de Duras encontrarse con frecuencia navegando entre géneros y a veces buceando en las profundidades de una escritura sentida e impecable en muchos sentidos. No en vano, para muchos, Duras es una de las mejores autoras francesas del pasado siglo. Entre sus convicciones más arraigadas estaba la de que cocinar para uno solo conduce a la desesperación y que es importante hacerlo también para los demás como una forma de sentirse recompensada y querida. También pensaba que la cocina y la escritura están constreñidas por las limitaciones del tiempo y de la distancia, y que a ambas las sazona la memoria sin poder recrear con ellas verdaderamente el pasado.

Las recetas de Marguerite son una mezcla ingeniosa y cautivadora de sabores e influencias. La comida tradicional francesa está escasamente representada con una vichyssoise y un paté de hígado de pollo dispersos aquí y allá entre las ofertas más abundantes de orígenes más lejanos, como un nasi goreng de Indonesia, o una salsa rougail de la isla de la Reunión, sabrosa y picante, estupenda para ilustrar unas salchichas criollas, acompañadas de arroz y lentejas. Las prescripciones son en su mayoría breves y las mejores, incluso las más chocantes, se caracterizan por las anotaciones marginales, como la ya citada del gazpacho y la manía inventada de los españoles de echarle caldo. "Los españoles usan caldo en lugar de agua. Están equivocados", escribió. Y en efecto lo estarían de ser así.

No obstante, las recetas más personales del libro se encuentran entre las que proceden de la provincia indochina de Gia Đinh, el lugar donde nació Duras en 1914, muy cerca de lo que hoy se conoce como Ciudad Ho Chi Minh y el pasado siglo se llamaba Saigón, en Vietnam. Ella la era hija pequeña de dos maestros de escuela que habían respondido al llamamiento del gobierno colonial francés. Su padre murió pronto, sumiendo a la familia en la pobreza; su madre les permitió a ella y sus dos hermanos mayores una libertad casi total. A diferencia de los hijos de los demás colonos, no encontraban obstáculos para jugar con niños nativos, y Duras se expresaba con fluidez en la lengua local. De adolescente se quejaba de no pertenecer a ningún lugar. Era demasiado europea para ser considerada vietnamita, pero vivía distanciada de los demás colonos franceses, unos burgueses adinerados que jugaban al tenis por las tardes y holgazanean por la noche en las tumbonas de sus mansiones. En cambio, ella vagaba descalza por la jungla, comiendo mangos de los árboles, y trepando por las ramas como los monos. No le gustaba la comida francesa que su madre preparaba ocasionalmente, prefería el arroz, las sopas de los vendedores ambulantes y el pescado fresco cocinado en nuoc-mâm, una salsa, también de pescado, muy característica del sudoeste asiático, de esa clase de condimentos tan sumamente salados que no admiten medias tintas a la hora de gustarte o aborrecerlos. Quienes no se fíen o prefieran convencerse de lo contrario probándola la encontrarán en tiendas gourmets especializadas, o en las estantería de ciertas grandes superficies.

