Una sentencia ligera de Cascos

Francisco J. Bastida es catedrático de Derecho Constitucional

Hace unos días se dio a conocer la sentencia que absuelve a Francisco Álvarez–Cascos del delito continuado de apropiación indebida, procesado a instancia de la dirección actual del partido que él ayudó a fundar y que presidió durante años. En concreto, se le acusaba de haber cobrado de la formación política el importe de facturas que poco o nada tenían que ver con su actuación como cargo directivo. Entre otras, entradas a espectáculos deportivos, compra de ropa deportiva, hoteles y restauración, videojuegos, mantenimiento de coches particulares, alquiler de un inmueble en Madrid propiedad de su mujer para supuesto uso de los dirigentes de Foro.

Se descartó el delito de administración desleal, porque es requisito esencial que el acusado tenga poderes de administración y Álvarez–Cascos no formaba parte de la comisión directiva encargada de la vigilancia de las cuentas. En cuanto a la apropiación indebida, entiende el tribunal que las facturas presentadas eran abonadas con el beneplácito de esa comisión y que había el acuerdo de compensarle económicamente para mantener su nivel adquisitivo y la conciliación familiar. Por tanto, la conclusión a la que llega es doble: el señor Álvarez–Cascos no tenía el deber de restituir las cantidades cobradas, dada la conformidad tácita o expresa de la comisión directiva con las mismas. A quienes el partido tendría que haber exigido responsabilidades es a los miembros de esta comisión, que aprobaban las cuentas sin oponer reparo alguno.

La sentencia descarta el argumento de que, dado el modo presidencialista con el que ejercía Álvarez–Cascos el mando del partido, él era, de facto, el administrador financiero de la formación política. Lo relevante para el tribunal es que todos los cargos de dirección y de gobierno del partido consintieron el abono de los gastos facturados por su líder.

Llama la atención que el tribunal aplique de manera analógica a este caso la doctrina del Tribunal Supremo sobre la apropiación indebida y administración desleal que se desarrolla en el marco de relaciones de una sociedad mercantil. En una sociedad de este tipo si uno de los socios se apropia de bienes de la empresa con el consentimiento de los demás socios, no existe delito, no hay un delito de autoadministración desleal ni de autoapropiación indebida. Sin embargo, hay cierta ligereza en este paralelismo, porque un partido político, Foro Asturias de Ciudadanos, aunque haya sido fundado por cuatro amigos y sus siglas, FAC, coincidan con las iniciales de su presidente, es una organización con numerosos afiliados. Por tanto, la actuación complaciente de los miembros de la comisión directiva con el pago de las facturas que le presentaba su dirigente no fue un hecho que les afectara solo a ellos ni estaba en juego su patrimonio; afectaba a todos los afiliados y al patrimonio del partido. Tal conducta es más bien constitutiva de un delito societario (artículo 291 del código penal). Tiene razón el tribunal cuando apunta que la querella debió dirigirse contra todos los responsables de la administración económica del partido, al imponer un acuerdo abusivo –pago de los gastos privados que presentara al cobro el presidente del partido– con ánimo de favorecerle económicamente y con la excusa de que su liderazgo reportaba un beneficio (inmaterial) a la formación política. Siendo esto así, aunque no hubiera ánimo delictivo en Álvarez–Cascos, estaría obligado, como partícipe del delito societario a título lucrativo, a devolver al partido lo cobrado de manera indebida (artículo 122 del código penal).

Además, no puede aplicarse a este caso la doctrina dictada sobre apropiación indebida en una sociedad mercantil, porque hay diferencias sustanciales entre esta y un partido político. La Constitución reconoce a los partidos una función esencial para el funcionamiento del sistema democrático. Debido a ello, reciben financiación pública que en la mayoría de los casos supone más del noventa y cinco por ciento de su fuente de ingresos. Son fondos públicos destinados a que el partido contribuya a realizar esa función y de su gestión deben dar explicación los administradores económicos de los partidos y es fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.

Este asunto recuerda los casos de Pilar Miró, que tuvo que devolver el importe de los vestidos comprados con dinero de RTVE, de la exministra Ana Mato, condenada por partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel, e incluso de los consejeros de Bankia y sus tarjetas «black», usadas para gastos privadas con el argumento de que fueron creadas como complemento de los honorarios percibidos para mantener sus poseedores un más alto nivel de vida.

A la vista de cómo está la justicia, es inevitable especular sobre qué hubiera ocurrido si en lugar de Álvarez–Cascos hubiera estado sentado en el banquillo por los mismo hechos un dirigente nacional de Podemos, de Sumar o del PSOE. Lo que es seguro es que la absolución no les libraría de una lapidación mediática inmisericorde.