Crítica de la sinrazón pura

Que sí, que vale, que de acuerdo, que lo que tú digas, que la tierra es plana y los que sostienen que es redonda no son más que unos pobres enajenados con importantes intereses ocultos que persiguen tenazmente fines sombríos de los que no hay pruebas más allá de chascarrillos en redes poco sociales, pero seguramente existen y son tan enormes, tan gigantescos y tan amenazadores que por eso no se sabe cuáles son, ni cómo se estructuran ni cómo sobreviven a tanto bulo encerrado. Que sí, que tienes razón, que las vacunas innecesarias no salvaron vidas, qué va, que los incautos no comprenden que no fueron más que un engaño masivo para meter a la pobre gente nanochips bajo la piel para tenerlos bajo control, saber lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen cuando nadie los ve. Todo pensado y prensado para meter okupas espía en el cuerpo que permita tenernos vigilados y controlados más allá de lo imaginable. Lo que tú digas. Que tienes razón y los demás estamos equivocados, quizá formas parte de ese 30 por ciento de españoles que están convencidos de que hemos sido visitados por extraterrestres, y te diré más, fijo que algunos viven entre nosotros, cuando vayas a la oficina mira a tu alrededor sin llamar la atención y seguro que percibirás gestos inequívocos de que ese compañero procede de algún lejano lugar del universo y está aquí para observar y sacar información privilegiada. De ti, sin ir más lejos. Cuidadín. Que sí, cómo te voy a llevar la contraria cuando digas que los aviones nos fumigan y por eso dejan esos rastros de veneno en el cielo, si es que está tan claro que no entiendes cómo es posible que el resto del mundo no se dé cuenta. Tú no te acobardes ante los que nos reímos de ti y tus paranoias de horizontes conspiranoicos. No estás solo, tienes compañeros de pensamiento majara convencidos de que Hitler sobrevivió y huyó a Sudamérica, de que los illuminati llevan no sé cuánto tramando para dominar el mundo y de que el 5G lo crearon para dominar las mentes . Ah, y que a Walt Disney lo congelaron para revivirlo algún día. Que sí, que vale. Lo que tú digas. Tienes toda la sinrazón.

