Tiempos de prueba

A veces se oye hablar enfáticamente de la importancia de los valores. Pero, ¿cuánto valen los valores? Como estos no cotizan en la Bolsa (aunque se llame de valores), ni en los precios en los escaparates, no es fácil saberlo. Es más, si tienen precio en el mercado es que no eran valores: solo el necio confunde valor y precio (Machado). Tampoco se debe confundir precio y coste. Es otra prueba para asegurarse de que unos valores o principios tienen valor: si mantenerlos, practicarlos y defenderlos no supone un coste para el que lo hace, tampoco eran valores. Da la impresión de que vienen tiempos que pondrán a prueba los valores y principios de personas, instituciones y países. La prueba tiene dos preguntas: si están dispuestos a ponerlos en venta y si mantenerlos tiene un coste para ellos. Si la respuesta es no a la primera y sí a la segunda es que de verdad eran valores.

