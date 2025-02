La juventud y la mafia

Giancarlo Romano, un viejo capo siciliano, se queja de los jóvenes más por viejo que por mafioso. Dice que "hoy el nivel es bajo, detienen a uno y se arrepiente y se convierte en confidente de la Policía luego". Hay valores que se pierden y se pierden, como la fidelidad a la empresa. La mafia era para toda la vida –vida corta, en general–, pero ahora se cambia de empresa y de bando con facilidad.

La crueldad, otra característica de la mafia, sigue ahí con su ímpetu juvenil como sabe Elon Musk , el centimilmillonario líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental creado por Donald Trump para dinamitar la Administración pública estadounidense. El equipo de los recortes tiene bastantes veinteañeros que –por su edad, no es que no tengan experiencia en la Administración, es que les falta en la vida– bailan con funcionarios el "Cantando bajo la lluvia" de la pandilla de "La naranja mecánica" del presidente naranja y su asesor electrónico. Próxima ola: 200.000 despidos.

La Policía sabe que en algunas pandillas el más peligroso es menor y el Ejército que los 20 es la edad ideal de los soldados para matar y para morir. Los que suman a ese instinto la experiencia son altos ejecutivos a los 40. El capitalismo llamado de rostro amable (jajajá) es sustituido por el capitalismo salvaje con cara de niño.

Giancarlo Romano citaba sus clásicos: "El Padrino". La novela es obra de Mario Puzo, un escritor de pulps del que el capitalismo ha sacado enseñanzas liberales para sus revistas del corazón financiero. Son mentira, pero lo trae "El Padrino", es decir, la Biblia de la mafia escrita por un novelista pulp. Primer mandamiento mentiroso: "No es personal, son negocios". Puede que la frase sea de Francis Ford Coppola, el director de la película, cuyo lema vital en sus fracasos de taquilla es: "No son negocios, es personal". Para un hombre de negocios los negocios son lo más personal y cuanto más mafioso sea, más personal será, más sentirá involucrado al hombre que es. La frase sincera sería "no son negocios, es mi pene", que vale para las mujeres en nombre de la igualdad en la misma mierda.

