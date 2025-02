Salave, ¿un proyecto estratégico?

José Antonio Sáenz de Santa María Benedet es geólogo

Recientemente ha entrado en vigor una ley, aprobada muy mayoritariamente por la Junta General, denominada Ley del Principado de Asturias 7/2024, de 20 de diciembre, de Proyectos de Interés Estratégico. No es que Asturias vaya, en este caso, a la vanguardia de la legislación pues otras regiones ya disponían de leyes similares para facilitar la instalación de proyectos capaces de dinamizar el tejido social y económico. Así mismo, esta ley es, conceptualmente, un calco de aquella figura que ya existía hace 50 años y que se llamaba "utilidad pública". Aplicada a un proyecto, esta etiqueta hacía que aquel prosperara rápidamente, acortando mucho los trámites. En 2024 el Parlamento Europeo aprobó la "Raw Materials Act". Este reglamento, de obligado cumplimiento para los estados miembros, ya entró en vigor y sirve para agilizar, en la toda la UE, los proyectos mineros de investigación y explotación de sustancias minerales clasificadas como estratégicas y críticas por la Comisión. Se trata de minerales y elementos químicos imprescindibles para la transformación energética y la electrificación de la economía que se pretende. Actualmente se importan del exterior, para nuestras necesidades económicas, hasta el 97% de estos elementos estratégicos como el litio, el cobalto, el tántalo y otros muchos que están permanentemente en la prensa. Recientemente China, por ejemplo, ha prohibido la exportación de antimonio junto con el galio, el germanio y el grafito natural, sustancias de importancia estratégica en la producción de microchips, cátodos, etc. Las noticias acerca del interés americano por Groenlandia, Ucrania, el Congo, etc. tienen que ver con la búsqueda de tierras raras en estas zonas. Una tierra rara, el neodimio, es vital para la producción de imanes muy potentes que permiten generar mucha mas energía en los molinos eólicos. El indio es el elemento químico que hace funcionar nuestros teléfonos móviles cuando los tocamos con nuestros dedos.

En España y en Asturias existen numerosos indicios de los minerales estratégicos y críticos definidos anualmente por la Comisión. Su investigación y explotación, aparte de ser una obligación impuesta por el Reglamento Europeo citado, es una gran oportunidad de desarrollo para varias regiones españolas, especialmente Asturias con el yacimiento aurífero de Salave ya conocido y numerosos indicios minerales en la zona y en el resto de la región que podrían dar lugar a nuevas explotaciones mineras que impulsaran nuestra economía.

Así pues, el establecimiento de la mina de Salave en la zona de Tapia tiene un potencial muy importante. La producción de oro es estratégica en sí misma pues el oro físico, además de tener un valor como activo, es utilizado masivamente en todos los productos electrónicos. Nuestros teléfonos, por ejemplo, contienen unos 30 miligramos de oro. La instalación de la mina tiene también la importancia de poder investigar, desde ella, la extensión de las reservas auríferas y de otros metales de interés que existen en la zona. Todas las minas aprovechan sus operaciones subterráneas para investigar la continuidad en profundidad o lateralmente de las reservas en explotación y aquellas otras que pudieran ser de interés.

La mina de Salave, cabe reiterarlo desde mi larga experiencia en el sector minero, no tendrá ninguna afectación en superficie más allá del punto de emboquille del plano inclinado de acceso y una escombrera inicial que desaparecerá al final de la explotación. El terreno, granítico y pizarroso, tiene muy malas características hidrogeológicas por lo que se descarta la presencia de acuíferos importantes. Por otro lado el sistema de explotación (cámaras y pilares) es muy seguro y esta mundialmente contrastado. Los estériles extraídos, una vez concentrado el mineral por medios mecánicos, volverán al interior para rellenar las cavidades dejando compactado el conjunto del macizo rocoso. En definitiva, Salave es un proyecto estratégico no sólo por lo que diga la ley autonómica sino por lo que dice el reglamento vigente de la Unión Europea.

Centrándonos en la nueva ley del Principado y de acuerdo con los fines que proclama, el proyecto de la mina de Salave impulsa la transformación económica, social y el carácter industrial del Principado; fomenta y consolida iniciativas empresariales generadoras de riqueza y empleo estable y de calidad en el Occidente de Asturias; potencia un desarrollo territorial sostenible. Además, en su artículo 4.1., la ley P.R.I.E. promulgada, señala que un proyecto será declarado de Interés Estratégico cuando cumpla, al menos, dos de los criterios objetivos y subjetivos recogidos en el articulado. En mi opinión el proyecto de la mina de Salave cumple todos los criterios aportados en este artículo de la ley.

Así, la inversión en Salave genera nuevas cadenas de valor en la zona con un nuevo y gran centro de actividad industrial (art. 4.1. a); aporta una nueva actividad económica y refuerza las existentes incrementando el valor añadido de otros sectores productivos locales (art. 4.1. b); invierte en la cualificación del capital humano de la zona (art. 4.1. c); permite la implantación de nuevas actividades económicas sustituyendo a sectores en declive o en transición (art. 4.1. d); permite una mejora en la cohesión y vertebración territorial de nuestra región y el desarrollo socioeconómico de zonas desfavorecidas como el occidente de Asturias (art. 4.1. e); por último, supone el desarrollo de actividades económicas coherentes con la economía de Asturias pues el sector minero ha sido tradicionalmente uno de los principales de nuestra economía.

Espero que Asturias pueda iniciar, con este proyecto, una nueva era de la minería en la región. La minería forma parte de nuestra identidad cultural desde hace más de doscientos años. Los asturianos, por generaciones, hemos sido mineros del carbón, ahora tenemos la oportunidad de serlo de sustancias muy importantes para la transición energética tan deseada. El trabajo de las personas, la economía local y regional, el despoblamiento o la emigración de nuestros jóvenes procedentes de amplias zonas de Asturias, etc. depende de las decisiones políticas que se tomen ahora. Esperemos que éstas se basen en los conocimientos técnicos y la razón y no en los prejuicios ideológicos.

