La simpatía pastoral

No se podía pronunciar su nombre sin sonreír. Era la simpatía andando. Evangelizaba con esa simpatía. Hasta su físico contribuía a ello. Se podía escribir una novela como la de Don Camilo de Guareschi, llena de anécdotas ocurrentes y graciosas. Por donde pasó dejó esa huella de bonhomía y afabilidad. Nunca te aburrías con él.

Nació en La Rebollada de Mieres hizo el pasado 7 de enero ochenta y dos años. Hijo único de una sencilla familia, animado por su párroco, fue con once años al Seminario de Oviedo. Allí le conocí, en mi primer año de profesor de teología. Era el último de su formación sacerdotal. Locuaz y espontáneo, intervenía ocurrente e incontinente durante la explicación profesoral. No sobresalió por el deporte que nunca practicó porque su físico no era para ello, pero sí por su generosidad y disponibilidad para ayudar y resolver situaciones de los demás. Para lo más inverosímil, Peñalosa, tenía una solución o un amigo que lo podía solucionar. Su carácter abierto y avispado le facilitaba establecer contactos y relaciones con medio mundo y con personas de todo estamento.

Ordenado sacerdote el 12 de julio de 1969, después de unos meses de coadjutor en su parroquia de origen, fue destinado a las alleranas de Casomera, Llamas y Río Aller, muy religiosas y de costumbres tradicionales. Por su carácter franco y extrovertido, sorprendía a sus feligreses por el entusiasmo que ponía en sus actuaciones y el trato con las personas, lejano de aquella veneración quasi-sacral y respeto que solía tenerse a los párrocos. D. Manuel era cercano y de casa, sin distanciamientos, divertido.

Su temperamento aventurero le llevó a optar por la milicia, como capellán castrense. Antes, quiso también prepararse para poder ejercer la profesión de maestro. Cursó los estudios en la Escuela de Magisterio, en los que enseguida congenió con un grupo de amigos, alumnos y alumnas, que le facilitaban los apuntes y con los que preparaba sus ejercicios de examen. Hubiese sido un buen profesor. Voz sonora no le faltaba y agudeza y gracejo para explicación le sobraban.

Fueron 30 años los que dedicó a la pastoral como capellán militar en los distintos Cuerpos de la Fuerzas Armadas en Ceuta Y Melilla, el pequeño archipiélago de las Chafarinas, Madrid, Bilbao, misión extraordinaria en Kosovo y finalizando en el cuartel asturiano de Cabo Noval. Un capellán además de atender el culto católico y a las personas creyentes que en el ejército para muchos la fe la viven como un valor tan importante como los patrióticos, colabora en la dimensión social y personal que puedan necesitar. Para ello, Peñalosa, generoso, tenía un don especial para entender y ayudar a los llamados a cumplir al servicio militar.

Jubilado del ejército con la graduación de comandante (perteneció a la antigua normativa castrense del escalafón militar para la capellanes) se ofreció a la diócesis para la misión pastoral. Se le encomendaron las parroquias sierenses de Collada y Muñó, a las que sirvió durante 14 años y en la supo aunar a la feligresía para restaurar el templo parroquia y la casa rectoral de esta última y animarles a poner los belenes en la Navidad en los que llamaba la atención el ingenio y el gusto popular.

Encomiable fue el cuidado y preocupación por sus padres y su disponibilidad para cualquier servicio o favor que se le pidiera y estuviera en sus posibilidades. Espléndido en sus frecuentes invitaciones, en Oviedo y en Luanco donde residía los veranos, lo fue sobre todo agasajando con postres y dulces a los residentes de la Casa Sacerdotal donde estuvo hasta su final, padeciendo la debilidad crónica pero perdonable de sucumbir ante la apetencia gastronómica y culinaria que le causaba exceder en sobrepeso.

Su muerte fue inesperada aunque sufría los achaques propios de la edad. Después de una intervención exitosa sorprendentemente le sobrevino el final. Nos deja el recuerdo de sus muchas anécdotas. Sera bien recibido por ejército celestial.

