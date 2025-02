El guion está en la Historia

No invita precisamente al optimismo la elección de los lugares para negociar bilateralmente la rendición de Ucrania frente al invasor, y a la vez la humillación europea. Para empezar, todo nos ha recordado a Múnich 1936, el primer momento de la Historia, como ha dicho Yuri Felshtinsky, en que las democracias no supieron lidiar con los dictadores. La diferencia con respecto a entonces es que Chamberlain y Dalladier, pese a su crédula torpeza, querían la paz en Europa, mientras no parece ser esa la idea de Putin, y su amigo Trump disimula demasiado si es que de verdad quiere acabar con la guerra. Un problema añadido es que esta vez los dictadores, disfrazados de demócratas populistas, se alinean igualmente en los dos bandos supuestamente enfrentados, al contrario de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

El segundo encuentro en Riad entre Estados Unidos y Rusia para fijar su agenda diplomática sin contar con Kiev solo hace que agregar preocupación al resultado de estas negociaciones para poner definitivamente en manos del invasor el territorio invadido. Porque lo que Rusia hará, presumiblemente, una vez que Ucrania se rinda sin condiciones y sin fuerzas europeas que la ayuden a defenderse, es proseguir con sus planes por medio de una segunda invasión. No se conformará con Crimea y es posible, como apuntan ya muchos analistas, que acto seguido la emprenda con los países bálticos y posteriormente le entren ganas de expansionarse aún más en el continente. No hay forma mejor de mantener ocupado a un ejército una vez que se despliega. La idea de Putin es la de Stalin, está en la mismísima Historia.

