Los indios nos toman el pelo

Las noticias de estos días de LA NUEVA ESPAÑA nos sacan de quicio. Arcelor Mittal paraliza las inversiones en Asturias y se lleva los servicios generales a la India. La triada UE, Gobierno de España y Gobierno regional en política siderúrgica está a uvas y, sin embargo, tranquilos, dicen: "espero que no se cumplan".

India, con unas emisiones de tres giga toneladas de CO2, superando a toda la Unión Europea, tiene la industria siderúrgica más contaminante del planeta. Allí la esponja de hierro no se produce en DRI de hidrógeno sino en horno rotativo con carbón. Arcelor Mittal nos viene con el cuento de que, a pesar de haber ganado este año por encima de mil millones de euros, su propósito con Asturias es paralizar las inversiones del DRI sustituto de nuestros HA + LD, al tiempo que aumenta su inversión de tecnología eléctrica en EEUU y de plantas transformadoras en Brasil. Aquí esperan a que se aclare la normativa europea e invertirán, si acaso , en descarbonización (entiendo en reducción eléctrica con minerales caros y utilización –enteléquica– de hidrógeno verde). Mas dilación, más desindustrialización y aprovechamiento de las coquerías recientes, muy productivas hoy.

Incluso pensando en que los indios se pueden ir de Asturias, lo que sucederá antes o después, no se puede estar parados y esperar pacientemente. Pero para esto los gobiernos han de estar asesorados por expertos en este caso, metalúrgicos, y no por "bonitos" políticos sin capacidad de respuesta ante circunstancias en que se necesita saber, no hacer de floreros.

Nos toman el pelo. Nos lo dejamos tomar y en esta política woke, según la cual hay que destrozar lo que supuso la remontada económica-industrial que España alcanzó desde la postguerra y en la que participaron políticos tan diferentes como González y Aznar, con bastante acierto. Pero estamos paralizados y sometidos a continuas mentiras desde más de 20 años. El tardofranquismo (años 50-70) y la democracia inicial llevaron a España a un verdadero crecimiento económico y no ahora que se habla de crecimiento –ignorando en el cálculo el efecto de la inflación–, siendo además el balance de generación-deuda claramente negativo, caminando hacia la mayor hipoteca de unas aletargadas nuevas generaciones. En ese pensamiento político se alberga toda la política actual en los últimos años, desde Zapatero.

Así que asturianos, ni acero, ni aluminio. Veremos a ver qué pasa con nuestra maquiladora de zinc, el cemento, el vidrio y la energía, y un sin número de pequeñas y medianas empresas, que, con este caldo de cultivo van desapareciendo poco a poco.

Algún mal agorero dice que nos salvará el turismo. Pena me da una región que tuvo uno de los ferrocarriles más importantes de Europa a finales del XIX, que ayudó mucho a nuestra industria asturiana en general, hasta hoy, nos quedemos en ese llamado "paraíso natural" de jubilados, funcionarios y "vacantes" y no en creadores de riqueza como los mineros que en aquellos tiempos suministraron a la industria española con carbón difícil de extraer, que alimentó los usos industriales y domésticos.

Y a los indios, mano dura y no amedrentarse con sus amenazas de abandono.

Si dejaran a los que saben, Asturias reflotaría, se marche quien se marche. De qué sirvió traer a Alcoa y "regalarle" todas sus numerosas factorías (por 10.000 millones de pesetas –con absorción de deuda–, solo San Ciprián valía más). Para hundir nuestra industria de alúmina-aluminio. Están bien fuera de Asturias y de España.

Suscríbete para seguir leyendo