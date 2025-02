Al pasar ante la tienda de artículos de caza y pesca se acuerda uno de aumentar el gasto en defensa. Ya, pero ¿navaja o escopeta? Es difícil tomar decisiones de consumidor consciente cuando uno está pez en caza y no es un zorro para la pesca. Hay que armarse porque están aboliendo la vieja legalidad nacional e internacional en favor de la ilegalidad universal y se hace necesario comprar herramientas que implementen la fuerza, pero no se sabe qué armas, para qué ni para quién. Solo hablan de dedicar más dinero a armarse y no aclaran si esa necesidad es para la guerra o para la industria. Pedro Sánchez, más partidario del empleo que de la inversión, defiende que España mete parte del PIB en misiones militares, pero no cuela porque eso es gasto, no inversión.

¿Cómo vas a saber cuáles son las buenas decisiones de compra si ni siquiera sabes contra quién vas a combatir? Ahora es indistinguible el fuego amigo del enemigo porque el fuego ha cambiado de bando. El fuego amigo te mata igual que el enemigo, pero la intención cuenta (salvo para el muerto, por descontado). El nuevo orden internacional tiene la mala intención de siempre, pero peor. Si Gila telefoneara ahora al enemigo al otro lado descolgaría el amigo de toda la vida.

-¿Es el enemigo? ¡Ah, eres tú! ¿Y qué haces de aliado de Putin que cuando llamaba a este número me decíais que era un asesino?

A veces sabes que necesitas algo, pero no sabes qué. Ursula Von der Leyen, presidenta de Europa, ha escrito en la red social de Elon Musk acerca de la cumbre de Arabia Saudí entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania: "Se trata de Ucrania, pero también se trata de nosotros. Necesitamos una mentalidad de urgencia. Necesitamos un aumento en Defensa y lo necesitamos ahora mismo". La doctora conoce las necesidades pero no sabe si satisfacerlas con escopeta, con navaja o con ansiolíticos. Lo que ha conseguido es una reunión informal en París donde no hubo acuerdo, según Pedro Sánchez porque era una reunión informal. La mentalidad de urgencia ni la vende Amazon ni te la llevan Glovo o Uber a las reuniones en París.

