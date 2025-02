Esteban Agulló Tomás es profesor y director de área de Cooperación, Tercer Sector y Responsabilidad Social de la Universidad de Oviedo

A veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están del otro lado (Leonard Cohen)

En el claustro alto del edificio histórico de la Universidad de Oviedo está expuesta la muestra fotográfica del colombiano Mauricio Morales, fotógrafo y video periodista. Se titula "Cisjordania resiste" y sus imágenes, pese a ser fogonazos que te desbaratan el alma, no dejan de ser la enésima crónica de un genocidio anunciado en una era en que el orden global ha saltado por los aires.

Por muy repetidas que puedan parecer, las fotografías no son lo mismo cuando las oyes narradas por su mismo autor. Hemos tenido la suerte de contar con Mauricio Morales en la inauguración de la exposición: apreciar la contención de las emociones en su voz y en su rostro nos da una idea mínima de cómo se dejan la piel y el alma en una profesión que, desgraciadamente, damos por supuesta. Los periodistas de conflictos armados son esos profesionales que molestan a los generadores y perpetuadores del conflicto, a los perpetradores de los hechos más lesivos y sanguinarios, pero que devienen necesarios para informar, documentar y dar fiel testimonio de guerras, crímenes, injusticias, masacres y violaciones reiteradas e impunes de los Derechos Humanos. Arriesgan la vida, muchísimos la pierden, para que su trabajo de denuncia no sea en vano, para que los perseguidos, encarcelados, desplazados y ninguneados no queden en la rutinaria sombra de la cotidianeidad, para que los ciudadanos tengan ojos donde las sociedades no siempre desean ver.

Entre la devastación y el horror que revelan las imágenes, se observa la resiliencia de los palestinos, se percibe a pesar de sus rostros de angustia y espanto; pero sobre todo se presiente esa resiliencia en la foto de un niño que regresa del colegio trepando por los restos metálicos de un bombardeo reciente; se observa también en la poderosa imagen de una mujer palestina, ataviada con sus prendas tradicionales, en actitud valerosa, e incluso desafiante, que ilustra a la perfección la lucha sempiterna de las mujeres en un contexto de atrocidad y cobardía… En las imágenes, quizá sin pretenderlo el propio autor, abundan los niños y jóvenes, todos con ademanes incrédulos, haciéndonos intuir que todos los planes de castigo y ocupación deberán pasar por encima de sus sueños o sus cadáveres. Sí, todo es, pese al escenario de demolición y locura atávica, pura resiliencia.

Resiliencia, desde el ámbito de la física y la química, apela a la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial tras el ejercicio de una fuerza que lo deforma. Pero desde la psicología social se define y caracteriza a las personas y grupos que, sufriendo estresores vitales relevantes (en este caso, traumáticos), son capaces de sobreponerse, adaptarse y afrontar situaciones de gran adversidad con entereza y signos de recuperación y continuidad. He aquí donde entran en juego los tópicos científicos más recientes de la resiliencia social o comunitaria, que aluden más bien a procesos resilientes, a capacidades "colectivas", estrategias y dinámicas sociales todas ellas que tienen que ver con lo grupal, comunitario e identitario. Recuperación y continuidad casan bien con el concepto/fenómeno de resistencia. Y aquí cerramos el bucle de esta reflexión incómoda: Cisjordania resiste, Gaza resiste, los palestinos resisten. A diferencia del autor, hemos titulado esta crónica en forma de pregunta, fundamentalmente porque la resistencia de este pueblo nos lanza a los espectadores globales flechas o misiles en modo de preguntas que nos interpelan: ¿existe alguna ética que pueda amparar este sufrimiento gratuito y devastador? ¿Existe alguna clase de humanismo racional que pueda tolerar y explicar este horror infinito y revisitado? ¿Existe algún tipo de gobernanza posible que, tras los rescoldos de esta infamia, pueda aventurar alguna forma tolerable de vida en convivencia? La Universidad de Oviedo, por ejemplo, y desde la humildad que nos obliga, debemos ser parte significativa de, por lo menos, el raciocinio, la ética y el compromiso social con los más vulnerables. En este sentido, seguiremos apoyando toda iniciativa que se sitúe y promueva los principios democráticos de/para una cultura de paz y solidaridad. Me indica Mauricio Morales que regresa a tierras palestinas. Otra forma de resiliencia… y resistencia.

