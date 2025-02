Ahora que se habla de un nuevo orden mundial deberíamos tener en cuenta el valor de la simetría, que es la gran preocupación estética en cualquier equilibrio. Elegir lo simétrico significa aceptar valores que se compensan, o se completan, en busca de un deseo de perfección y de armonía. Pero no siempre se consigue, es más, pocas veces se logra. Las jerarquías tan explícitas en este reparto del mundo que nos espera tienen como principal objetivo la propia desestabilización asimétrica. No es que sea novedad, otras veces ha ocurrido así y el resultado jamás fue bueno; en esta ocasión, la maquinaria de guerra geopolítica parece encontrarse en el mismo camino perturbador. Sin embargo, la simetría de la que hablábamos al principio consiste en no cargar solo de un lado, y en cualquier espejo de la actualidad contemplamos circunstancias asimétricas, aparentemente dañinas para unos y supuestamente beneficiosas para otros.

La simetría, moralmente y en cuanto al equilibrio, suele ser un ideal que difícilmente se cumple. De cumplirse tampoco es que se convierta en la panacea, pero sí advertimos en ella un razonamiento más justo de la vida. Por contra, en las etapas más visibles de polarización social, en las que priman los identitarismos peligrosos y el odio al diferente, empezamos a percibir cómo el enfrentamiento puede llegar a ser tan justificable como algunos de los medios que se emplean para conseguir cualquier fin. En la política nacional o en el nuevo orden existe una afinidad contagiosa por imponer los criterios ideológicos o interesados de cada cual por encima del juicio democrático y del propio entendimiento. Es un asco.

