Escuchando a Bao Han

Hace unos días conocí a Bao Han, una niña de Hanoi que a sus siete años tiene una capacidad arrolladora para promover la paz, la convivencia y la integración. Creo que es una condición que, en grados diferentes, tienen todos los niños, sobre todo los que pueden disfrutar de su infancia creciendo en entornos donde están protegidos, no pasan penurias –hambre, violencia, atrocidades o abusos de cualquier tipo– ni están gravemente influenciados por lo que ven en las pantallas o las ideologías de sus mayores.

Primero en nuestro viaje de dos horas en autobús y después en un columpio, Bao Han contaba historias, hacía preguntas e inventaba juegos para espantar el aburrimiento de la carretera. Me atrapó desde el minuto uno, sumergiéndome en las profundidades de sus cuentos –basados en hechos reales, pero con gloriosas pinceladas de ficción– y abstrayéndome por completo de cualquier otra cosa que yo pudiera tener en la cabeza. Mágicamente, me sacó de mi mundo y me llevó al suyo, haciéndome preguntas para intentar resolver, juntas, los problemas que afrontaban los personajes de alguno de sus universos paralelos.

Esa huida a su cosmos me recordó una vez más el valor de escuchar a los niños, esos seres con una sabiduría desnuda, profunda y simple que tanto puede ayudarnos a recuperar valores cuya pérdida está matando al mundo.

En sus historias de autobús, Bao Han planteaba enfrentamientos entre los protagonistas, pedía mi opinión, y siempre resolvía desde la empatía de unos personajes hacia otros, el entendimiento y la buena voluntad para una convivencia pacífica y feliz. Eso promueve Bao Han. Trabajar juntos, pedir la opinión de otros para valorar opciones diferentes y encontrar la mejor manera de zanjar un problema. Y la empatía, tan indispensable para mirar a nuestro alrededor y ponernos en el lugar de quienes han tenido menos suerte y tienen nada o muy poco en la vida; de quienes ven a sus hijos sufriendo alguna o varias de las muchas barbaridades que parten infancias en mil pedazos en este siglo XXI.

Cuando el autobús hizo parada en la vida real, había un grupo de personas con ropas, calzado y gorros desgastados. "Creo que son pobres, necesitan ayuda para estar como nosotros", dijo. Una niña de siete años queriendo ayudar a otros para que tengan las mismas oportunidades que aquellos que están mejor. Cuánta falta nos hace una epidemia de síndrome de Bao Han. Millones nacen con esta condición, que ojalá un día se contagie a gran escala. Recuerdo al hijo de unos amigos viendo un documental sobre hambre y pobreza en Etiopia hace unos años. Estaba horrorizado, escandalizado, no concebía que aquello estuviera pasando y gritaba: "¡Son niños como nosotros, necesitan ayuda, esto no puede pasar!". En Haití conocí a un señor que lo había perdido todo en el terremoto de 2010 y estaba interesado en conocer los problemas de la gente en España, mencioné el desempleo y, muy sentido, me dijo que lo lamentaba y deseó mucha suerte a las personas desempleadas en mi país –él, que vivía bajo una lona en un campo de desplazados, interesándose por desconocidos a miles de kilómetros. También me viene a la memoria una viñeta en la que un padre le pregunta a su hijo si en su escuela hay migrantes y él responde: "Solo hay niños".

Hay que escucharles, zambullirse en sus mundos para poder desconectar del nuestro –a veces tan oscuro o en tensión– y dejarse influir hasta la médula por esos valores recién estrenados que pasean en su camino por la vida. Escucharles en todas partes, en casa, en la escuela, en cualquier esquina, en despachos de primeros ministros, parlamentos, ayuntamientos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cumbres mundiales y consejos de dirección de compañías que manejan hilos de poder. No solo nos ayudarán a rescatar esos valores universales que son indispensables; desde su creatividad, empatía y espíritu constructivo, también nos ayudarán a encontrar soluciones a los problemas que nos ahogan, a nosotros y al mundo. n

