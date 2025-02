El fin del fanatismo climático y la descarbonización

A principios de este año la vicepresidenta del gobierno D.ª Yolanda Díaz dijo que la reducción de la jornada laboral contribuiría a reducir las emisiones de CO2, y serviría como una herramienta potente para luchar contra el cambio climático.

Hay mucha gente que cree, como Yolanda Díaz, que el dióxido de carbono (CO2) es el causante del calentamiento del planeta y apoyan el intento de eliminar las emisiones de CO2: la descarbonización. Aprovecho dicha noticia para exponer en este escrito que el CO2 ni es un gas tóxico ni es el causante del cambio climático.

Como cuestión previa conviene saber qué es el calentamiento global y qué es el cambio climático. El calentamiento global es un término que utilizó, en primer lugar, el grupo de estudios del clima denominado " Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC), creado por la ONU en el año 1988. Su teoría del calentamiento global se basó en estudios que indicaban que la temperatura media de la tierra iba en aumento, lo cual es un hecho contrastado.

Pero lo que interesa resaltar es que el IPCC, sobre todo el componente menos técnico de este grupo, sostuvo en su día que si no se reducían las emisiones de CO2, hacia el año 2015-2020 la vida en la tierra sería insostenible. Esta especie de "profecía" fue asumida por multitud de grupos de presión, de políticos y de medios de comunicación convirtiéndose en la opinión dominante hasta hoy.

Pero estas predicciones, tan catastróficas, no se han confirmado, al menos con el nivel de gravedad con que se habían anunciado. Ya que ni ha desaparecido el casco polar, ni el nivel del mar ha ascendido inundando ciudades costeras por el deshielo de los polos y , sobre todo, no hay más fallecimientos por el hecho de vivir ahora en una fase más cálida.

En efecto, en el libro de Bjorn Lomborg, titulado "Falsa Alarma", aparecen varios estudios en la revista "Enviromental Research" que ponen de manifiesto que las muertes causadas por el frío, en pleno siglo XXI, superan a las causadas por el calor, en una proporción de cinco a uno, incluso en España. Lo que demuestra que vivir en una fase cálida como la actual, es positivo para la salud.

Al mismo tiempo que se fue comprobando que el calentamiento global "apocalíptico" no se cumplía, se fue abandonando el término calentamiento global y se fue sustituyendo por el denominado "cambio climático". Y este término es el que más se utiliza en la actualidad, porque refleja, mejor, el hecho de que el planeta ha pasado por ciclos naturales de frío y de calor y que, en el momento actual, estamos en una de las fases cálidas. Esto nadie lo niega. Lo que se niega es que el CO2 sea un gas tóxico y el causante del "cambio climático".

El CO2, dióxido de carbono, no es un gas tóxico. Sí lo es, en cambio, el CO (monóxido de carbono). Este gas tiene una gran afinidad por la hemoglobina. Cuando el monóxido de carbono se inhala (p.e., a causa de los braseros en lugares cerrados) forma la carboxihemoglobina, molécula que impide que el oxigeno se incorpore a la hemoglobina, y al no llegar el oxigeno a las células, se origina la muerte.

Sin embargo, en circunstancias normales, en la atmosfera hay oxigeno y CO2. El oxigeno, cuando se inspira, se transporta por la hemoglobina a todo el organismo y tras el metabolismo ("combustión celular") el CO2 resultante es recogido por el retorno venoso y expulsado en la espiración sin causar toxicidad, a pesar de las altas concentraciones que alcanza el CO2 en la sangre y en los pulmones.

Pero además de no ser un gas tóxico, no contamina, sino todo lo contrario. En presencia de la radiación solar y por la función clorofílica, las plantas utilizan el carbono del CO2 para sintetizar los hidratos de carbono y demás compuestos que sirven de alimento a los animales y al hombre. Varias publicaciones confirman que un incremento de CO2 favorece el crecimiento de las plantas ( ver libro "Crimen de Estado" de José Ramón Ferrandis), efecto que se comprueba cuando los agricultores consiguen mejorar las cosechas tras incrementar la concentración de CO2 en sus invernaderos.

A pesar de que el CO2 ni es tóxico ni contamina, se insiste en que es el responsable del cambio climático porque, según ellos, es un gas que contribuye especialmente en el efecto invernadero. Pero no es así, en el libro "Cambios Climáticos" escrito por tres geólogos, entre ellos un asturiano, José Antonio Sáenz de Santamaría, se especifica que " el vapor de agua es el responsable cerca de un 70% del efecto invernadero en los días sin nubes y de un 90% si el día está nublado. Por el contrario, la incidencia del CO2 como efecto invernadero es insignificante" ( página 171).

Los cuatro grandes factores que influyen en la temperatura de la tierra son: en primer lugar, como es lógico, la actividad solar, que cambia constantemente según el número de manchas solares, etc. ; la distancia del sol a la tierra, según sea su órbita más o menos elíptica; según sea la inclinación de su eje de rotación; y, según sea su posición en su bamboleo constante ( ver Cambios Climáticos).

Conclusión: el CO2 ni es tóxico, ni contamina, ni es el responsable del llamado cambio climático. Esto lo confirman, aparte de los libros señalados previamente, multitud de científicos que no enumero para no alargar el articulo.

Por lo tanto, el denominado impuesto por emisiones de CO2 es irracional y acientífico; la ley que lo impone es injusta, y, en consecuencia, los que en conciencia así lo valoramos, tenemos la obligación moral de luchar democráticamente contra ella.

Además, es inútil seguir con este afán de reducir las emisiones de CO2 porque mientras China, la India, Rusia y EE UU no tienen limitaciones y emiten el 75% del CO2 mundial, Europa solo emite un 9%. De tal manera que mientras ellos no se esfuerzan en reducir el CO2 y se enriquecen, nosotros nos hundimos intentando reducirlo, sin mejorar por ello nuestra salud.

Además, tras el giro dado por la nueva administración de EE UU, las tecnológicas, los fondos de inversión y las grandes empresas están abandonado el fanatismo climático y la descarbonización. Por lo que cuanto antes eliminemos el impuesto por el CO2 antes evitaremos el cierre de más empresas.

