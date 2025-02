El mundo parece que va camino de convertirse en un lugar más peligroso de lo que ha sido hasta ahora, desde la segunda mitad del pasado siglo. No digo para los infelices del planeta, los parias de la tierra; para esos jamás dejará de serlo. Me refiero en términos generales y particularmente para la mayoría de los europeos ingenuos que creíamos haber alcanzado la paz indestructible en una especie de Arcadia solo contaminada por las malas rachas pasajeras. Pero ahora, Europa y otros lugares, por resumirlo de alguna manera acorde con el universo posrealidad que vivimos, está empezando a ser tomado al asalto por los malos. Tampoco significa esto que los malos no lo hubieran intentado en otras ocasiones, sin embargo frente a ellos tenían a alguien poderoso capaz de hacerles frente. La capacidad de resistencia en estos momentos se vislumbra igual de debilitada que el papel de las propias democracias liberales.

Hasta no hace mucho a nadie se le pasaba por la cabeza que Estados Unidos pudiera aliarse con Rusia por razones exclusivamente de negocios y para repartirse como botín un territorio, posicionándose en contra de sus aliados europeos de toda la vida. Aunque tampoco nadie pensaba, aunque existían fundadas sospechas sobre sus intenciones, que Trump tendría tanta prisa en hacer del mundo su monopoly particular y también el de los magnates tecnológicos del Trumpiverso que lo han apoyado. Obviamente a esa internacional de la infamia que refuerza a los invasores rusos y culpa de la guerra a los invadidos ucranianos se ha sumado la hez más oportunista del populismo político ultra. En España ya tenemos el ejemplo en Santiago Abascal.

