Tú woke, yo power

El término "woke" surgió dentro de la comunidad negra americana, significando algo así como despertar, estar atento ante la discriminación racial, allá por 1930. El hecho de que un siglo más tarde haya eclosionado, trascendiendo con mucho aquel fin legítimo, y ramificándose hasta alcanzar todas las esferas de la sociedad, solo obedece a perturbadoras razones políticas. Al fin, con algo hay que llenar el vacío cultural que a algunos les produjo el fin de la lucha obrera. Así que sigue lloviendo fuego sobre el vicepresidente J. D. Vance por señalar en Múnich el retroceso de la libertad de expresión en Europa, añadiendo que el peligro lo tenemos en casa. Personalmente creo que Vance hablaba justamente de las consecuencias del wokismo, cuya descabellada y perversa evolución nos ha traído la cultura de la cancelación, expresión de por sí violenta y nada democrática.

Bruselas le respondió: la libertad de expresión es un valor absolutamente crucial, al igual que celebrar elecciones libres y justas… lo cual tiene mérito tras "cancelar" el Tribunal Constitucional rumano un resultado electoral por "sospechas" de injerencia rusa en la victoria del candidato, contrario a algunas políticas de la UE.

Al grano y yendo a España ¿no es cierto que ha sido Transparencia Internacional quien ha concluido que sobre nuestro país se ciernen graves amenazas sobre la independencia judicial, la libertad de prensa y el Estado de derecho? Sí, porque los mismos que se apropiaron de la palabra progreso para autodefinirse como los buenos están ahora a la caza de otra democracia, de modo que no será demócrata quien les discrepe, y tampoco progresista. Como muestra del afán invasor del wokismo pongamos un ejemplo en materia educativa: Oxford y Cambridge están dispuestos a suprimir los exámenes "tradicionales" para favorecer a las minorías, decantándose pues, en el contexto del viejo debate entre exigencia y memoria, que sería lo vintage, y competencias o conocimientos, que sería lo moderno. Un mes antes, en enero, otro informe de Harvard, al hablar de las técnicas más correctas y apropiadas para el estudio, apostó claramente por interiorizar rutinas de estudio, intercalar tiempos de descanso, alternar el estudio de diferentes materias, ¡tomar apuntes a mano!, leer atentamente los materiales, … lo normal. Pero es que el informe inglés deriva en las amenazas a la autoestima que representan los exámenes, apostando por evaluaciones más inclusivas –imagino que también ecológicas y sostenibles–, ya sea con el "libro abierto" o llevando trabajos para casa… Por cierto, de Cambridge salieron 97 Premios Nobel, no sé si con la autoestima por los suelos.

La cancelación es una ideología suicida que solo aplican Occidente y esa Europa tan dispuesta a pedir perdón por su maravillosa historia en todas las manifestaciones del pensamiento y de las artes. Esa "auto cancelación" toca el lenguaje y la literatura, el arte en todas sus manifestaciones, el pensamiento, el talento, el conocimiento, todo, no vaya a ser que el talento de uno baje la autoestima del que no lo tiene. Es una renuncia al saber en toda regla y, peor, a su transmisión. Y así, mientras Europa llevaba años en esta misión salvadora del mundo, cancelando el derecho a explotar nuestros recursos naturales, a regular la inmigración, a invertir en defensa... viene Trump y dice que él no, que él sí quiere hegemonía para su país, que nosotros woke y él power, que renuncias las justas y apoyos militares también, que ya se dejaron 400.000 muertos tras Normandía, y muchos más en otros rincones de Europa. Y entonces a esa Europa que se humilla a sí misma, sí le duele que el acuerdo Trump-Putin sobre Ucrania la deje fuera, y a mí también, entre otras cosas porque el pato de esa paz ominosa lo pagará Ucrania, con quien los europeos tenemos una deuda, igual que con Israel, la frontera entre Europa y la barbarie. Así que sí, tenemos un problema, que los appeasement, al igual que las descarbonizaciones exprés, no funcionan si son unilaterales. n

Suscríbete para seguir leyendo