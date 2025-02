El estado del bienestar, a examen

Me decía un amigo con el que comía en un restaurante cuando vio entrar una familia bulliciosa: ¿por qué voy a tener que pagar yo la escuela de esos niños que no conozco de nada? Si me apetece, y así hago, me hago cargo de la enseñanza de los hijos de personas que están próximas, que sé que lo necesitan.

En ese momento entró un hombre que caminaba apoyándose en bastones. Mi amigo continuó: Quizá ese se haya operado de la cadera, y lo pagué yo que nunca, nunca usé los servicios públicos. El me acaba de decir que su flamante coche ya tenía 80.000 kilómetros. "Todos pagamos por la construcción y mantenimiento de las carreteras", le dije. "Muy pocos las usan y menos tanto como tú". "No me importaría que todas fueran de peaje", me contestó. "Yo soy un poco anarquista", remató, "no me gusta el Estado ¿Qué es eso del estado distribuidor? Ya distribuiré mi dinero como quiera…".

Acababa de realizar una generosa aportación para una entidad cultural sin ánimo de lucro. Se quejaba de lo poco que protege en España al donante, comparado con EE UU.

Fomentar la iniciativa privada es buena idea. Lo hace el mismo Estado distribuyendo ayudas a organizaciones, en general sin ánimo de lucro, que contribuyen al bienestar general de diferentes formas. Por ejemplo, la investigación biomédica puede desarrollarse en el ámbito privado con ayudas públicas. O buena parte de la asistencia social y la enseñanza básica pública está privatizada. Al ciudadano en principio le da igual quién provea los servicios si lo hace con calidad y no le genera costes (como muchas veces hace la enseñanza concertada).

En el ámbito de la salud se discute ardientemente cuál es el mejor sistema. En casi todos conviven lo público y lo privado. En España, con un sistema público potente y universal, el ciudadano gasta de su bolsillo, bien en forma de seguro o de pago por servicio. El Estado gasta 2.000 € por persona y año. De media, cada persona gasta 600 € al año en salud, principalmente en cuidado dental, medicamentos, pero también en atención sanitaria privada.

El estado de bienestar, en su plenitud, nace en la década de 1950. En España tardó muchos años en desarrollarse y aún no alcanza la cobertura de otros países si bien es bastante generoso. En salud, la cobertura es universal y la cartera de servicios muy amplia.

Sin embargo, los ciudadanos no ven con entusiasmo la sanidad pública. En el barómetro sanitario obtiene una puntuación de 6,3. Es preocupante que la atención primaria, la que debe satisfacer más al ciudadano por ser la que resuelve casi todos los problemas de salud, solo obtiene un 6,4. Quizá esa insatisfacción es la que empuja a las familias a suscribir un seguro privado. Ha crecido a un ritmo fuerte desde la pandemia, actualmente uno de cada cuatro españoles tiene un seguro privado y la facturación de las aseguradoras se ha duplicado.

Los estudios demuestran que la inversión en salud por parte del Estado tiene buenos beneficios. Cada euro que se gasta en prevención y atención primaria puede generar hasta cuatro. Para ello se necesita una salud pública y una atención primaria efectiva, que gaste en lo que es útil, y eficiente, que no derroche. Aunque el gasto hospitalario se lleva la mayor parte, su impacto en la salud general es menor si bien tiene un importante protagonismo en la solución de problemas graves que son los que se perciben con más angustia y los que pueden llevar a la ruina al ciudadano si no tiene una cobertura que asegure la atención.

España es un país extraordinariamente descentralizado. El gobierno central trasfiere una cantidad acordada, muy debatida, por persona y año a cada comunidad autónoma, ella lo gasta casi como quiere para proveer buena parte de los servicios del estado de bienestar: educación, sanidad, asistencia social. De manera que hay importantes diferencias entre autonomías en la inversión. La teoría es que los ciudadanos valoran cómo los servicios provistos y con su voto los censuran o sancionan. O con su opinión en las encuestas. La realidad es que apenas favorecen o castigan a los gobiernos por su grado de inversión en salud. Apenas hay correlación entre gasto sanitario y grado de satisfacción con el servicio.

Suscríbete para seguir leyendo