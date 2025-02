Díselo cantando

"Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho; infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. ¡Cuánto daño me has hecho!". Si usted no tiene a quien dedicarle estos versos, ya sea un novio o un esposo traidor, un amigo desagradecido o un jefe abusador, es que ha vivido poco. Decida usted misma quien los merece más, sin duda será capaz de encontrar más de un destinatario. si es hombre, por esta vez, también puede apropiárselos.

Paquita la del Barrio, que tan bien cantó e insultó, tenía de sobra a quien dirigírselos. La mexicana, que falleció hace unos días, el 17 de febrero, conoció a su primer marido con 15 años, se casaron y tuvieron dos hijos, y después de una larga convivencia ella descubrió que el tipo, "maldita cucaracha", tenía otra familia. Ahí es nada. Paquita tuvo algún que otro desengaño más y finalmente encontró un amor más afortunado. La vida, más bien la muerte, que a menudo no se porta mejor que una "alimaña" y una "culebra ponzoñosa", no le dio una tregua muy larga y le arrebató, a los tres días de nacer, a los hijos nacidos de aquella unión.

A Paquita la del Barrio, que era el nombre que Francisca Viveros Barradas eligió para los asuntos del artisteo, le sobraban razones y rabia para cantar "Rata de dos patas" poniéndole todo el sentimiento arrebatado que el asunto requería. Multitud de mujeres se han desgañitado con esa canción, seguramente con muchos menos motivos que ella.

Ese himno despechado, que a Paquita no le apetecía demasiado grabar la primera vez que lo escuchó, porque le parecía muy subido de tono, se lo compuso Manuel Eduardo Toscano, un veracruzano que en 2016 escribió un "Corrido a Hillary Clinton" que intrepretó Vicente Fernández.

Años después del lanzamiento de "Rata de dos patas", ya consagrado como himno del despecho y el desprecio, Toscano hizo una revelación sorprendente. La canción no trataba de ningún descalabro sentimental, sino de un desencanto político y el hombre a quien iban dirigidos los acerados insultos era un presidente de la república mexicana, un señor "peloncito, con las orejas grandotas", como lo describió, que no podía ser otro que Carlos Salinas de Gortari.

Lo mismo da quien fuera el objeto de las diatribas de Toscano, tan bien acomodadas a la voz de Paquita. La pareja que ambos formaron, artística y bien avenida, dejó un amplio abanico de melodías y letras geniales, con las que despacharse a gusto con las "hienas del infierno" y los "bichos rastreros" que andan siempre al acecho. Véanse, o mejor óiganse, para ir entrenando esas habilidades, temas como "Me saludas a la tuya", "Que me perdone tu perro" o "Pobre pistolita". Poco más hay que decir, y mucho menos que cantar.

