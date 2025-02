Nicolás Castellanos Franco, obispo emérito de Palencia y fundador de la Fundación Hombres Nuevos, dedicada a luchar contra la pobreza en Bolivia, falleció el pasado 19 de febrero, un día después de haber cumplido 90 años.

Nicolás Castellanos Franco, un leonés ejemplar

El Diario de León, periódico de su tierra natal, informó su muerte con un titular de los que no fallan: "Adiós al obispo de los pobres". Y luego: "El obispo leonés que lo dejó todo para irse de misionero deja un legado de más de 30 años en Bolivia".

Leonés y agustino, agustino y leonés, repica el obituario. En El Diario.es abundan en los orígenes humildes del obispo Castellanos: "… Nacido en un pueblo de León, en el seno de una familia de labradores…". La prensa al servicio de la redundancia. Como si pueblo, León, 1935, familia y labradores no fuesen uno y lo mismo. Nicolás nunca perdió la referencia de sus orígenes y hacía hincapié en la importancia que tuvieron en su formación los valores transmitidos por sus padres: su infatigable capacidad de trabajo y la confianza que irradiaron a los tres hijos del matrimonio. Nicolás era el menor de tres hermanos, tras Demetrio y Hermógenes. Los tres realizaron estudios que les permitieron seguir ocupaciones alejadas del esfuerzo físico y el Calendario Zaragozano.

Yo conocí a Nicolás Castellanos en el año 2018. Mi admirado Sergio González Ausina acababa de publicar su libro "Última Carta. Un suicidio en mi familia", una crónica sobre la vida de uno de sus tíos que sufría una esquizofrenia. El libro de González Ausina, residente en Calpe (Alicante), es uno de los grandes documentos sobre la vida en León durante los años setenta. La familia paterna de Sergio es leonesa. Su tío, el esquizofrénico, vivió, falleció y está enterrado en León. Pero Sergio no conocía León y solo supo hacia 2010 que uno de sus tíos se había suicidado. El escritor quiso saber. Básicamente porque iba a ser padre en pocos meses. El escritor investigó durante años y reconstruyó la vida y la muerte de su tío, fallecido tras arrojarse a las vías del tren en 1977.

En el libro de Sergio hay noticia exacta de casi todo. Un día me llamó para preguntarme si podría saber quién era el psiquiatra que había tratado a su tío. El padre de Sergio recordaba haber acompañado al hermano enfermo a alguna consulta y haber escuchado el diagnóstico y la necesidad de tratamiento de boca de un psiquiatra. El esquizofrénico no quiso saber del psiquiatra ni del diagnóstico ni del tratamiento. Pero su hermano recordaba con agrado al psiquiatra apócrifo. Un día, meses después, pude confirmar que el psiquiatra en cuestión era Hermógenes Castellanos Franco. Pero "Genes" había fallecido en un accidente de tráfico en 1978. La muerte precoz del psiquiatra Castellanos había cortado la incipiente transformación de la asistencia psiquiátrica en León. Consta en el BOE del 12 de septiembre de 1977 que el Dr. Castellanos Franco, psiquiatra, había sido nombrado director del Centro de Diagnóstico y Orientación Terapéutica de León. Había que reconstruir la vida del psiquiatra por ver la posibilidad de que el esquizofrénico tuviese un historial clínico que precisase su dolencia, sus tratamientos… Pero no hubo manera de ampliar información. Así, yendo tras el hilo rojo de un psiquiatra brillante y afectuoso con los enfermos más olvidados, un buen día me decidí a escribirle a Nicolás, el hermano famoso de "Genes".

Ante mí tengo la foto del obispo Nicolás Castellanos. Es octubre de1998, llevaba seis años en Bolivia y aparece sonriente recibiendo el premio "Príncipe de Asturias" de la Concordia, que compartió con Mohamed Yunus, con el médico Alberto Sanz Gadea y con Vicente Ferrer. La propuesta de esta candidatura la hizo el padre Ángel García Rodríguez.

Le escribí al obispo Castellanos para preguntarle por su hermano psiquiatra, muerto cuarenta años antes. Contestó con rapidez y me dijo que prefería, antes que el género epistolar, una entrevista cara a cara. "Es el trabajo de mi vida", le dije. Y me citó durante un viaje a España en Palencia. Le hizo ilusión la investigación sobre su hermano, contestó bastantes preguntas sobre la relación entre ellos y le gustó mucho que hubiese un libro donde se reconociera, aunque de forma anónima, la competencia profesional y humana del psiquiatra. Comimos el menú del día en un bar cercano a la catedral. Él era un torrente de locuacidad, pero sorprendía más la intensidad con la que me escuchaba. Le hice algunas preguntas sobre su propia biografía que contestó sin dramas. Un servidor es escéptico ante "las vidas entregadas a los pobres". No creo que sea restarles importancia, pero sufro ataques de peste freudiana, el psiquiatra que acabó con las virtudes como el fisiólogo Pavlov liquidó la libertad.

Nicolás Castellanos Franco fue el último obispo que ordenó el papa Pablo VI antes de fallecer. Fue en julio de 1978. Fue obispo de Palencia durante 13 años. Dos meses después, en octubre de 1978, accede al Vaticano el Papa Wojtyla, Juan Pablo II. Juan Pablo II, alias "te quiere todo el mundo" tras su visita a España en 1982, se caracterizó por su política antimarxista y sus enfrentamientos con la teología de la liberación, movimiento arraigado en Hispanoamérica y en el que estaban implicados varios religiosos españoles. Con ellos simpatizó el obispo Castellanos. Me sorprendió que citase a casi todos los curas implicados menos a Ignacio Ellacuría, el jesuita que sería asesinado por paramilitares salvadoreños en 1989. Nicolás Castellanos, siendo obispo en Palencia, había visitado las zonas más pobres de África, Asia y América. "Me fui a Bolivia porque me pareció el país más pobre y no tenía que aprender un idioma nuevo". En 1991 traslada su decisión de renunciar al obispado a Juan Pablo II, que no tardó en aceptarla. En 1992, llegó a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde ha residido hasta su fallecimiento en lucha contra la miseria. Un día le oí decir en León: "Con 200 euros que done un leonés puede estudiar un boliviano". Su voz y su seriedad eran arrolladoras. Era imposible saber de dónde sacaba esa energía. Yo le conocí cuando tenía 81 años y subía peldaños de tres en tres o de cuatro en cuatro.

Mantuvimos una relación cordial durante estos años. Su muerte ha sido una triste sorpresa. Yo le juzgaba eterno, como el agua y el aire. A mí se me hace cuento que se murió Nicolás Castellanos, que decía Borges…

"La pobreza es la gran indignidad de la humanidad. Una vergüenza". Me quedo con esta frase tuya, querido Nicolás. Leonés, de los "páramos negros", que dice Antonio Colinas.

