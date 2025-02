Sobre nosotros, sin nosotros y contra nosotros

Con su sorprendente propuesta de paz para la guerra de Ucrania, sentado a la mesa con Putin y excluyendo de las negociaciones al país invadido y a Europa, el único aliado de Zelenski a día de hoy, Trump bendice un cambio en el modelo solidario de las relaciones internacionales: el restaurante de los ricos donde si no estás a la mesa formas parte del menú. Se trata de un nuevo orden basado en el ejercicio del poder por la fuerza y la coacción. Si eres poderoso, tienes garantizados los cubiertos y el plato sobre un mantel de seda. Si no lo eres, prepárate para dorarte en la sartén, porque vas a ser devorado a dentelladas. Los chinos acuñaron una frase similar, que también ejercen en su sibilina pero imparable expansión comercial, tecnológica y militar: si no eres el cuchillo y la tabla de cortar, serás el pescado y la carne en la tabla.

La histórica foto de Yalta recobra actualidad con nuevos protagonistas y una enorme salvedad: el sitio reservado a Churchill ahora lo ocupa Xi Jinping. El viejo orden internacional surgido de esa entente tras la Segunda Guerra Mundial, fenece. Y lo hace con un terrible error de cálculo del mercantilista Trump que hace añicos el derecho de naciones: su discurso se parece mucho al de Chamberlain para justificar su acuerdo con Hitler en 1938, cuando las divisiones acorazadas nazis se encaminaban a Checoslovaquia.

De los acuerdos de Múnich que permitieron a Hitler anexionarse los Sudetes se excluyó a los checos, que después fueron invadidos. La situación parece repetirse casi un siglo después y las consecuencias fueron desastrosas. Son otros los que deciden acerca de nosotros, sin nosotros y contra nosotros.

