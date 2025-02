Un amigo y un faro de esperanza

Conocí a Nicolás Castellanos en Santa María del Páramo en 1993. Había leído una entrevista en la que hablaba de su renuncia al Obispado de Palencia para irse de misionero a trabajar con los más pobres en Santa Cruz de la Sierra. Sus palabras me impactaron y despertaron en mí el deseo de conocerle. Cuando finalmente lo hice, me recibió con esa cercanía tan suya, con una sonrisa abierta y una calidez que hacían sentir que uno estaba en casa. Desde ese momento, comenzó una amistad en la que compartimos sueños y proyectos. En mi primer viaje al Plan 3000, en el corazón del barrio más pobre de Santa Cruz de la Sierra, me impresionó el cartel de la entrada del "palacio": "Vive como piensas o terminarás pensando como vives".

En esa casa sencilla, en medio de la gente del barrio, vivía en comunidad con los miembros del equipo de Hombres Nuevos, haciendo realidad su lema: "Nada para los pobres, sino todo con los pobres". Allí se oraba, se acogía a voluntarios y se compartían las tareas domésticas por turnos, en los que Nicolás participaba como uno más. A Nicolás le obsesionaba la lucha contra la pobreza y la enorme desigualdad social que excluye a millones de personas, impidiéndoles vivir con dignidad. Decía con frecuencia: "En el Norte disponen de casi todos los medios para vivir, pero les faltan razones para existir; en el Sur carecemos de medios para vivir, pero nos sobran razones y motivos para existir". Y, como trabajador infatigable –reconocido con la Medalla de Oro al Trabajo en 2006–, se entregó sin descanso a la construcción de un mundo más humano. Su compromiso era absoluto, pero nunca desde una identificación paternalista con los pobres, sino desde la solidaridad y el acompañamiento, caminando a su lado y viviendo entre ellos. Creía firmemente en la educación como herramienta de transformación y, bajo su impulso, nacieron escuelas, comedores escolares, hospitales, viviendas, centros de ocio y una orquesta que ofrecía a niños y jóvenes la posibilidad de soñar y construir un futuro diferente.

Muchas de esas niñas y niños llegaron a la universidad gracias al proyecto. Recuerdo cómo le preocupaba garantizar una educación de calidad, lo que pasaba necesariamente por la formación y motivación de los docentes, muchos de los cuales no tenían estudios universitarios en sus inicios. Nicolás se las ingenió para que, si ellos no podían ir a la universidad, la universidad fuese hasta ellos. Un nutrido grupo de profesores de la Universidad de Oviedo, entre otros, participó en esta formación.

Pero no solo fue un hombre de acción, sino también de pensamiento, reflejado en los numerosos libros que publicó. Consideraba que la belleza es una dimensión esencial de la identidad humana, que educa, potencia y dignifica, siempre vinculada a la solidaridad: "A los pobres no solo hay que saciarles el hambre de pan, sino también el hambre de belleza". Su vínculo con Asturias fue fuerte y constante. A través de la ONGD Arco Iris Educación para el Desarrollo, pudimos apoyar durante más de 30 años sus proyectos, con el respaldo de la Agencia Asturiana de Cooperación y los Ayuntamientos de Gijón, Siero, Oviedo y, muy especialmente, Avilés. Allí siempre encontró aliados para sus iniciativas y un espacio donde su mensaje calaba hondo. Su última visita a Asturias fue el pasado 7 de noviembre. Juntos fuimos recibidos por la alcaldesa de Avilés, en un encuentro que tuvo el calor de una despedida, aunque ninguno de nosotros supiera que sería la última.

Hablamos de sus proyectos, de la esperanza que nunca le abandonó y de la necesidad de seguir construyendo un mundo más justo. Nicolás Castellanos, premio "Príncipe de Asturias" de la Concordia (1998), fue un hombre libre, un profeta que vivió ligero de equipaje, con una austeridad que no era renuncia, sino una elección consciente. La utopía de Jesús de Nazaret siempre estuvo viva en su camino. Decía: "Hay futuro, lo soñamos cuando apostamos y trabajamos por una vida para todos y por un mundo más humano y más solidario, que sea habitable y hogar de iguales, de hermanos". Decía también: "No se puede cambiar el mundo, pero sí la vida de muchas personas". Y él lo hizo. Su legado es inmenso, no solo en las estructuras que dejó, sino en las vidas que transformó. Hoy, su ejemplo sigue iluminando el camino de quienes creemos en la justicia, la solidaridad y el amor por los demás. Nicolás fue, y sigue siendo, un faro de esperanza. n

