Arcabuceros de feria y algoritmos inteligentes

"El hombre utiliza el arma", leí una vez en un valioso libro de antropología jurídica. Pero ¿cómo explicar los límites que deben ser impuestos a la violencia colectiva cuando el arma empieza a dejar de necesitar un ser humano para ser utilizada? O cuando la hibridación entre el ser humano y el arma alcanza un punto tal que vuelve complicado separar uno de otra.

Las innovaciones tecnológicas en el campo de la robótica y la inteligencia artificial ya han ido más allá del simple uso de drones y ahora incluyen sistemas autónomos cada vez menos dependientes de la intervención humana de cara a la toma de decisiones. Supo preverlo con notable sensibilidad, hace quince años, el Special Rapporteur de Naciones Unidas, Philip Aston, cuando vislumbró que pronto existiría la tecnología para construir robots capaces de seleccionar y actuar sin necesidad de intervención humana. Y, entre otros recientes, hemos tenido la concreción de esa profecía en los conflictos actuales más cercanos, con el uso intensivo de drones "inteligentes" en Ucrania y los algoritmos siniestramente bautizados por Israel contra los palestinos (El Evangelio, Dónde está papá, Lavanda…).

Pero el impacto de la, nunca mejor dicho, explosiva combinación entre la guerra y la técnica tiene un alcance mucho más general y apunta a la misma formación del Estado moderno, entre el siglo XVI y el siglo XVII. Las nuevas formas del arte de la guerra que se afianzaron en la segunda mitad del siglo XVI, causadas principalmente por la aparición de las armas de fuego, desbarajustaron los equilibrios existentes. La aparición de la artillería, por ejemplo, aceleró el fin del feudalismo, desguarneciendo la fácil defensa de los castillos con pocos hombres por la imposibilidad de resistir frente a los cañones del rey.

No debe sorprendernos, por tanto, que el desarrollo tecnológico generase una creciente incompatibilidad entre las nuevas tácticas bélicas de la modernidad y los códigos de honor militar tradicional, es decir, las normas vigentes en aquel entonces.

Baste con pensar en la efeméride que origina este artículo, es decir, en lo que pasó hace exactamente quinientos años, en la madrugada del 24 de febrero de 1525, en la batalla de Pavía, cuando el rey de Francia, Francisco I, fue capturado por las milicias del emperador Carlos V mientras lideraba sus tropas y perdió la batalla por haberse situado a la cabeza de sus arcabuceros obstruyendo, por tanto, la línea de tiro de sus propios trabucos que no podían apuntar al enemigo para no derribar a los propios. Francisco I se lanzó valientemente a la carga con su imparable caballería, pero, actuando de ese modo, pasó por delante de su artillería guiada por Galiot de Genouillac, que estaba hostigando a los piqueros y lansquenetes imperiales, impidiéndole así seguir disparando.

El rey francés actuó siguiendo esquemas bélicos puramente medievales, pretendiendo ganar la batalla con dignidad y gloria. "Todo se ha perdido, menos el honor", le escribió a su madre, María Luisa de Saboya, la noche de la debacle.

La batalla de Pavía marca un punto de inflexión en la relación entre los cánones de conducta y un desarrollo tecnológico que, al modificar las formas del arte militar, provoca cambios definitivos también en el armazón normativo y axiológico de la guerra. Y marca el ocaso de toda una ética caballeresca centrada en los valores individuales del duelo bélico o la habilidad táctica del estratega. La posibilidad de golpear desde lejos, de evitar la lucha cuerpo a cuerpo, hace depender la victoria de la capacidad material (y, por tanto, económica) de fuego y sella la irrupción de un marco militar "robótico", en el sentido de que el impacto de la fuerza bélica se traslada del ser humano al arma, a la máquina.

Tradicionalmente, los combates tenían reglas que constituían un código de honor respetado por todas las partes. La introducción de estas armas nuevas provoca una progresiva despersonalización del oficio de la guerra, otorgando un poder cada vez mayor a los artefactos de la inteligencia, es decir, a los productos de una inteligencia artificial.

El conocimiento de las armas es un dato imprescindible para comprender la guerra y las relaciones entre sus actores. Y el conocimiento de las normas a seguir, también.

Lo había comprendido el Parlamento Europeo en la Resolución sobre "Inteligencia artificial en la era digital" de 2022, al considerar "que los sistemas armamentísticos basados en IA deben estar sometidos a normas globales y a un código ético de conducta internacional para respaldar el despliegue de tecnologías de IA en operaciones militares, dentro del pleno respeto del Derecho internacional humanitario y el Derecho en materia de derechos humanos, y en consonancia con el Derecho y los valores de la Unión" (aunque finalmente el Reglamento europeo de inteligencia artificial aprobado en 2024 haya excluido de su disciplina el ámbito militar).

No cabe duda de que quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Por eso, para no repetir el fatal error del rey de Francia en Pavía, deberíamos tener bien presente la importancia de entender dónde estamos, antes de lanzarnos a hacer cosas sin haber reflexionado con amplitud de miras y sosiego. En definitiva, con inteligencia. De lo contrario, y más grave será si se trata de instituciones que se deben a la ciudadanía, actuar por hacer ver que se hace algo, sin haber reparado en las razones y los efectos de las innovaciones tecnológicas, estaremos condenados a cometer de nuevo el error de Francisco I, con consecuencias nefastas de las que luego nos quejaremos echándole la culpa a otros o al imparable progreso. Pero esto solo demostrará que quinientos años después no habremos salvado ni el honor.

