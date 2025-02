Caballero sin espada

Ignacio ha pasado a otra dimensión, desconozco si desde allí podrá leer esto, quiero pensar que sí y quiero pensar que sonreirá. Ignacio es un científico, un médico dedicado a velar por la salud de sus pacientes y también, cosa extraña en España, investiga. Podría contarles muchas de sus investigaciones, en alguna participé en una doble condición, paciente y colaboradora. No les extrañe lo de colaboradora, la inteligencia de Ignacio es tan infinita que escucha todo, medita todo y aprecia lo que es apreciable, digno de ello.

Hace años fuimos a la Consejería de Sanidad con un proyecto magnifico: una unidad para el estudio del Alfa1. Llevamos un trabajo y llevamos el dinero: miles de euros, reitero que miles de euros, que había logrado nos diese Caja Asturias. Nos vimos obligados a tratar con "unos". Los "unos" suelen ser seres que califico así por educación y por si mi madre lee estas letras, pero son seres ignorantes, despreciables, envidiosos… Los "unos" me temo que no entendían nada de lo que les explicábamos y lo único que les interesaba era el dinero. Así que se nos comunicó que el dinero -que yo personalmente había logrado- debía pasar a los Presupuestos por decisión del Presidente Areces. Ignacio, que no es un "uno", no lograba entender nada hasta que puesta en pie manifesté: Pues la Presidenta de Asencro, que soy yo, dice que no, que el dinero lo administramos nosotros y gasto por gasto… Y nos fuimos.

Como esta situación vivimos alguna más; recordar cómo pedir sacar unas imágenes con un microscopio confocal y lograrlo fue toda una operación digna de James Bond es recordar a Ignacio diciéndome: "¡No, no! ¡No hagas eso, cómo vas a hacer eso!" Y yo respondiendo: "Déjame a mí, tu para esto no sirves, eres demasiado bueno, déjame…". Y al final lograr el confocal, las imágenes y verlo encantado del trabajo, de lo que había descubierto.

He visto, escuchado y rebatido cómo algunos que se creen científicos de primera en esta lejana provincia brumosa, ponían cara de burla ante los trabajos de Ignacio. Yo sé quiénes son y espero que ellos recuerden que yo lo sé… A ninguno de ellos he visto yo cómo el Gobierno de EE UU los subía a un avión, los reunía con científicos de todas partes del mundo y lo retornaba a España a las 24 horas; eso es sólo una de las cosas que pasaba con Ignacio y él jamás lo contó, publicó o se vanaglorió. Ignacio, defendiendo una incapacidad ante una juez que posiblemente ni se había estudiado el asunto; Ignacio defendiendo a sus pacientes hasta en los tribunales... Sin cobrar, por principios decía él… Siendo Consejero Faustino Blanco se decidió que los médicos, algunos médicos de 65 años, debían jubilarse, forzosamente, "por uebos". De nada sirvió que yo me enfrentase en un Consejo de Salud al señor Consejero: mandaron a Ignacio a casa. Dejó cientos de pacientes desatendidos, pero eso al poder no le importa: siempre encuentran un "por uebos" para hacer hasta lo que carece de sentido. Es singular que el exconsejero a día de hoy siga trabajando sin que yo logre entender el motivo, pero esa es la realidad. A Ignacio le ofrecieron trabajo en la privada: jamás aceptó.

Ignacio es un caballero sin espada, un hombre con un sentido del humor fino, increíble, y de todos es sabido que los caballeros sin espada, esa metáfora que deja en cueros a los despreciables, prefieren ayudar, pasar desapercibidos y seguir haciendo lo que puedan sin ruido. Sólo LA NUEVA ESPAÑA le rindió un homenaje, sólo este periódico. Hay un trabajo que nos quedó pendiente, y me incluyo para quien tenga malas tentaciones. La idea, el proyecto es de Ignacio y yo intenté conseguirlo sin demasiado éxito, pero sí lo difundí con la esperanza de lograrlo: hacer un estudio sobre los mastocitos en el cerebro (dicho así para que lo entendamos todos, incluso los "unos"). Eso nunca pudo hacerlo y no habría sido difícil, pero Asturias es brumosa en todo. Muchos "unos" y mucha bruma en el cerebro, mastocitos no lo sé…

Se ha ido mi caballero sin espada, el que ayudaba a todo el que podía, el que jamás presumía, el que guardaba el sufrimiento personal para no angustiar a los amigos, el que me informaba de la evolución de su salud por wasap cuando ya le costaba hablar y la información era una perfecta descripción clínica de lo que estaba pasando. La última terminaba con una sonrisa, y cuando lo leí desde luego no pude esbozar más que una mueca de tristeza. Era claramente el final, pero él sonreía.

Caballero sin espada, descansa en la paz que mereces, pero no olvides a los que aquí quedamos y verás que te escribo en presente, siempre lo estarás… n

