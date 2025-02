La savia más sabia

Cuando tengas la persuasiva tentación de pensar en pleno ataque de ingenuidad y simpleza que eres una persona muy importante y con una vida de gran trascendencia para el resto del mundo, excluidas, naturalmente las personas que te quieren tal y como eres y no tal y como te gustaría ser, siéntate en un banco cualquiera con un árbol cerca y obsérvalo detenidamente. Sin aspavientos, con apaciguada normalidad.

Fíjate en sus arrugas, recorre sus pliegues de madera, detén la mirada en el asfalto que cubre sus raíces y, si el invierno acecha, pósate en las ramas sin color que se alzan hacia el cielo como dedos que parecen señalar algo, o aferrarse al vacío. Y entonces piensa que ese árbol lleva ahí plantado varias existencias. Que han pasado cientos o quizá millones de personas a su lado, casi siempre sin fijarse en él. Ese árbol seguirá ahí, en el mismo sitio, salvo que enferme y sea despojado de sus posesiones estáticas, cuando tú ya no estés. Cuando ya no esté ninguna de las personas que conoces, cuando ya nadie se acuerde de ti salvo que hayas hecho algo tan importante que merezcas unas líneas en la enciclopedia virtual. Toda prepotencia, toda presunción, toda ambición, toda escombrera de sueños, codicias y triunfos o derrotas que puedas haber tenido se irán directamente por el desagüe del olvido. Así que, si te parece y tienes ganas, ten muy en cuenta esa fugacidad sin fisuras cuando en el día a día no te sientas capaz de tomarte las cosas con la suficiente distancia, con la modestia necesaria para no causar demasiados estropicios en la convivencia con los que tratas. Y recuerda que la mayor parte de las cosas que consideras muy importantes y urgentes e imprescindibles son, en la mayoría de los casos, irrelevantes, aunque al principio tengas la vista tan nublada y la perspectiva tan borrosa que no seas capaz de distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. Confía en el silencio elocuente de los árboles que custodian el secreto de una vida en la que las prioridades solo valen la pena cuando dejan alguna huella que tal vez guíe a quienes vienen detrás.

