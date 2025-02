Bisontes, galgos y podencos

Por entre las matas,

seguido de perros,

no diré corría,

volaba un conejo…

Tomás de Iriarte reflejaba en su fábula "Los dos conejos" la capacidad de algunos para distraer lo esencial de lo superfluo y dejaba una moraleja que nos señala que debemos centrarnos en lo importante ("Lo que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa llévense este ejemplo", apostillaba).

Contrastaba muy bien Ramón Díaz, en su gran reportaje "Los bisontes avanzan en España entre polémica", publicado en el suplemento "Siglo XXI" del pasado domingo 16 de febrero, los criterios científicos sobre la presencia en Iberia del bisonte, si el que llega ahora es el europeo o el estepario. La importancia está en su labor, no en su origen, que según lo comprobado hasta ahora, da lo mismo.

Pero en el reportaje he visto como algún pueblo asturiano se ha negado a admitir en sus tierras una familia de bisontes, por no encontrarles "utilidad" y argumentar que era "una iniciativa que no tiene ningún sentido ecológico, económico ni social". Claro que, estimo, que la controversia reside en que los estudios publicados se refieren no al supuesto ADN de las diferentes razas de bisonte sino a su pasado histórico y su residencia habitual. Por eso no hay coincidencia en los estudios. Unos lo han analizado desde la perspectiva ecológica, biogeográfica, ética y legal. Otros, sin embargo, han estudiado su viabilidad y su acoplamiento a climas. Unos concluyen que "El clima mediterráneo y la historia paleontológica de la región no sustentan esta iniciativa", de introducirlo en la Península Ibérica. Quienes estudiaron su acoplamiento viable ven razones favorables. Señalan que se están adaptando perfectamente a las zonas en las que los ubicaron y conviven con otros grandes herbívoros ya comunes, endémicos, ya extendidos por esos terrenos. Lo que contradice con la teoría contraria que veía difícil la permanencia de unos animales en climas cálidos. Pero los ejemplos dan la razón a los primeros ya que dos de las manadas introducidas en España se encuentran en la sureña/andaluza Andújar (calor y seco) y en la norteña/castellana Palencia (frío y húmedo).

Quizá los humanos seamos más proclives a adaptarnos a climas dispares y muy diferentes o contrarios pero son muchos los animales que se adecuan a terrenos y climas, en principio, muy antagónicos. Por esa razón recurro a la fábula de Iriarte. Creo que poco importa que el bisonte europeo haya vivido en Iberia o que haya sido el estepario. La especie llegada ahora a España "demuestra su éxito ecológico donde se le permite vivir", sostiene el veterinario Fernando Morán, quizá el mayor experto en estas lides, mientras otros estudiosos de la introducción en nuestro país pronosticaron que el bisonte europeo no sobreviviría en Andalucía, debido al calor, al tiempo que dañaría la dehesa. Pero quienes han acogido bisontes en sus terrenos destacan su potencial para restaurar y mejorar la biodiversidad de esas áreas. "Este animal es una máquina de desbrozar, y en aquellas zonas en las que come y rompe, permite que crezca hierba que es beneficiosa para el resto de los animales", recogía Ramón Díaz.

(En esa disputa

[galgos o podencos]

llegaron los perros,

pillan descuidados

a mis dos conejos).

Hacen la misma labor beneficiosa. ¿Por qué quieren distinguirlos? Esteparios o europeos, son bisontes.

