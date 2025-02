Sin Israel no habría guerra

Francisco Erice Sebares es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo e integrante de Uniovi por Palestina

El pasado día 13, Jimena García Herrero, miembro de la pomposamente autodenominada Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo, publicaba en este diario el artículo "Sin Hamás no habría guerra", respuesta a otro anterior (del día 8) de Pedro Arcos, investigador del Oxford Public Health Research Group, titulado "Ahora vamos por Cisjordania. Tras la destrucción de Gaza". Arcos retrataba una realidad sobradamente conocida de violencia, intimidación y muerte, seguidas de la ocupación y la expulsión, que tras la destrucción criminal de Gaza ensayan ahora conjuntamente el Ejército y los colonos israelíes en Cisjordania. Recordaba el investigador, entre otras cosas, que desde 1967 Israel controla el 60% de Gaza y la mayor parte de sus recursos hídricos, agrícolas y naturales, violando flagrantemente todas las normas del derecho y los convenios internacionales, e instalando ilegalmente a unos 700.000 colonos. Esta gigantesca rapiña de las tierras y recursos palestinos, que está a punto de completar la que comenzó en 1948, viene a ser –señala el citado investigador– un resultado de la lógica colonial del sionismo (el conflicto empezó –señala gráficamente– con la publicación por Teodor Herlz, fundador del movimiento, de su libro "El Estado judío" en 1896).

Ante la bien trabada exposición de Pedro Arcos, el panfleto de Jimena García pertenece no al género de la opinión y la información, sino al de la hasbara, término hebreo que significa literalmente "esclarecimiento", pero que, en román paladino, podemos traducir por propaganda al servicio del proyecto colonial israelí y de la ocultación de sus crímenes. Esta difícil tarea la asumen, además de numerosos medios de comunicación, libros tan vacuos como –por citar dos títulos recientes– "La industria de las mentiras" del periodista Ben-Dror Yemini, o "El canario en la mina" de la profesora argentina Cecilia Denot. Además, están artículos periodísticos como este, donde la limitación del espacio al menos puede justificar, a modo de coartada, la falta de datos probatorios y la inanidad de los argumentos.

Como en otros casos, uno no sabe qué deplorar más en los textos filosionistas, si la falta absoluta de humanidad y de compasión por las víctimas, o el verdadero insulto a la inteligencia que supone vender su desinformación como parte de un debate. Lo que nos ofrece Jimena García es moneda falsa de principio a fin, comenzando por el título y continuando –si se tiene la paciencia de leerlo- hasta las últimas líneas: "si no hubiera Hamás ni Yihad Islámica Palestina –asegura– el pueblo palestino tendría paz y futuro".

Ante todo, como de costumbre, se exhibe el fantasma del sempiterno antisemitismo: en el fondo, cualquier crítica a Israel es racismo antisemita. Tan estólida afirmación, por mucho que se repita según el sistema goebbelsiano para hacerla digerible, recuerda a aquello de que las campañas contra el franquismo en el exterior eran "antiespañolas"; o nos lleva a la conclusión comparativa de que es lo mismo ser anticatalán que criticar al nacionalismo catalán… o que antialemán y antinazi son equivalentes. Como la conjura antijudía es universal, parece que, a tenor de lo que cuentan del horror cotidiano en Palestina, deberían incluirse la UNRWA y demás agencias de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y un largo etcétera, incluyendo muchos judíos dignos que no comulgan con la mitología del Estado de Israel y con sus prácticas coloniales y genocidas. Noam Chomsky, intelectual judío ilustre y luchador de tantas causas nobles, comparaba a Israel con Sudáfrica, recordaba el uso habitual del término despectivo "araboushim" y la obligación humillante impuesta a los palestinos de agachar la cabeza ante los militares israelíes, como muestras de un colonialismo racista que sólo quien no hubiera visto nunca a colonos y soldados israelíes podía ignorar. ¿Es Chomsky un antisemita?

Se escandaliza luego Jimena García de que se remonte el principio del problema a los orígenes del sionismo. Pero debería saber -nos ponemos a su disposición para proporcionarle las referencias, por si no las conoce- que Herlz reconocía ante su amigo Cecil Rhodes (el que quería "colonizar hasta las estrellas") que el suyo era "un programa colonial"; y Weizmann, que llegaría a ser el primer presidente del Estado de Israel, recordaba complacido, en vísperas de la Declaración Balfour (1917) cómo "los británicos nos dijeron que había [en el territorio] algunos cientos de miles de negros y esos no tenían ningún valor". Por eso, en el programa del sionismo ha estado siempre la posibilidad y el deseo de una "transferencia" (léase limpieza étnica) de población palestina fuera de Eretz Israel, la mítica "patria histórica" del pueblo judío. Método quizás más humano –o tal vez complementario– del mandato de Yahvé a su pueblo (según el primer Libro de Samuel), citado por Netanyahu al principio de la campaña en Gaza: "Ve, pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él; mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos".

Para Jimena García, las cifras de la masacre son pura propaganda. En Cisjordania, el 96% de los asesinados eran terroristas y sólo un exiguo 4% (sic) lamentables daños colaterales ("quedaron atrapados por error en el fuego cruzado"); suponemos que no se atreve a semejantes afirmaciones sobre Gaza, pero todo es posible en la hasbara israelí.

El problema, al parecer, es que los palestinos, se negaron a reconocer la legitimidad del Estado de Israel, proclamado por la ONU en 1947 sin consultar a la inmensa mayoría de la población (que era palestina). Pero olvida que, aunque fuera así, Israel se quedó al fin, ilegalmente, con el 78% del territorio, expulsó a unos 800.000 palestinos y les impidió (pese a las decisiones de la ONU) retornar a las que eran tierras de sus antepasados desde generaciones. Allí empezó la tragedia, gestada en la ideología de un nacionalismo étnico criminal y racista y ejecutada metódica y gradualmente hasta el presente. Hamás nació mucho después, en 1988, cuando en plena Intifada los soldados israelíes rompían los brazos a los niños que les arrojaban piedras, y en vísperas de los Acuerdos de Oslo, la última estafa del Estado sionista a la resistencia nacional palestina.

Pero todo eso para la articulista no existe. No hay colonos agresivos protegidos por el Ejército, ni centenares de puntos de control que hacen la vida en Cisjordania invivible, ni presos –incluidos niños– encerrados sin límite de tiempo en detención administrativa y carentes de derechos (¡los compara con los reclusos en prisión preventiva en España!), ni torturados –algunos hasta la muerte– en las cárceles. Tampoco –cabe suponer– decenas de miles palestinos desplazados en Cisjordania, estos días, desde los campos de Yenin o Nur Shams. Si no fuera por Hamás –claro– los palestinos tendrían "paz y futuro". Y podrían ver como Gaza se convierte en un parque temático de tanatoturismo o un complejo residencial deleite de israelíes satisfechos y orondos norteamericanos; mientras que Cisjordania se vacía gradualmente de "cientos de miles de negros", entre la impotencia de quienes luchan para impedirlo y la complicidad de Occidente, consumando así el sueño milenario del Gran Israel.

Suscríbete para seguir leyendo