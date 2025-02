Pere Casan Clarà es médico

El punto sin retorno es un concepto que se utiliza habitualmente en aeronáutica para definir aquel momento en el que no puede abortarse el despegue, cuando al máximo de velocidad de rodamiento en tierra, el piloto eleva el morro del aparato para que se inicie el vuelo. También en el mismo ámbito, se define de igual modo, aquel punto de la ruta en el que el avión no podría volver a su lugar de origen y debería optar por otro destino distinto. Vuelos aparte, el único punto sin retorno que existe, con total seguridad, es el de la muerte. Todos los demás son aproximaciones con mayor o menor grado de certeza.

Esta idea de alcanzar un punto en el que la marcha atrás ya no es posible ha calado profundamente en nuestra sociedad, aplicada a otros conceptos. De esta forma, un numeroso grupo de científicos publicó ya hace 15 años un detallado informe alrededor del concepto de "límites planetarios" y los valores que deben mantenerse en cada uno de ellos, si queremos salvar la vida sobre la Tierra en la forma vigente (J.Rockström et al. Nature 2009;461:472-5). Desde su publicación hasta el momento actual, la mayoría de síntomas que motivaron la investigación han empeorado notablemente y de los nueve indicadores previstos, en seis de ellos se ha sobrepasado ya este punto. El primero que hemos rebasado extensamente es la dispersión de sustancias tóxicas y organismos modificados genéticamente, además de residuos radioactivos, material plástico, metales pesados y otros compuestos, que se incorporan a nuestra cadena metabólica o respiratoria, para acumularse en nuestro organismo y producir alteraciones diversas. El segundo límite que hemos superado es la integridad de diferentes ecosistemas, que se encargan de mantener el equilibrio dinámico de la naturaleza. Valga como ejemplo la deforestación, la rotura de las barreras de coral o el acúmulo de sustancias tóxicas debido a las zonas de agricultura intensiva. Un tercer margen excedido es el de los flujos biogeoquímicos, que constituyen los denominados "ciclos", tales como el del agua, el nitrógeno o el fósforo. En nuestro entorno es particularmente importante el segundo de ellos, debido a los fertilizantes nitrogenados y al uso indiscriminado de purines, obtenidos de las grandes porquerizas industriales, tan frecuentes en nuestro país. El cuarto límite superado, lo constituye las modificaciones en la corteza terrestre, fruto de la progresiva desertización, deforestación y permanente conversión de zonas agrestes en terrenos de cultivo o grandes ciudades. Este aspecto se pone de manifiesto cuando se suma al efecto de las tormentas, inundaciones o incendios que sobrepasan su cauce natural para expresarse. Ocupa el quinto lugar en esta lista el uso de agua dulce para el consumo, aspecto verdaderamente acuciante en algunos lugares del planeta y responsable de numerosas enfermedades transmisibles. El sexto punto excedido es el que genera más opiniones contrapuestas en el momento actual. Se trata del cambio climático, para el que existen aún demasiados juicios que lo ponen en duda. Los registros de temperatura realizados por diferentes organismos internacionales, reflejan claramente que, a pesar de todos los acuerdos de los gobiernos, este fenómeno ha llegado a nuestro entorno y tiene ya grandes consecuencias en el estilo de vida. El cambio de comportamiento en las estaciones del año es un ejemplo real que podemos percibir de una manera evidente.

Quedan otros aspectos en los que, según los expertos, no hemos alcanzado aún el punto sin retorno. Se trata de la acidificación de los océanos, de la liberación de aerosoles a la atmósfera o del agujero de la capa de ozono estratosférico. Es en este último apartado donde quizás pueda apreciarse el efecto modulador de la acción humana coordinada para neutralizarlo. En cualquier caso, todos estos factores se conjugan y se relacionan para ofrecer una panorámica alarmante, si vale el término alarma, para definir un aviso o señal para defenderse de algo. Nuestro vuelo ha despegado del aeropuerto y en la ruta hemos alcanzado varios puntos sin retorno, sin saber exactamente dónde nos dirigimos.

Decía antes que, el único punto del que no existe regreso es el de la muerte, o al menos no se percibe en la forma física en la que estamos habituados a vernos. La música ha cantado el duelo de este tránsito de una manera delicada y en diferentes formas. Sirva ahora la famosa "Marcha fúnebre" del compositor polaco Frédéric Chopin (1810-1849), en el tercer movimiento de su sonata para piano número 2, en Si bemol menor, Opus 35. La pieza fue escrita independientemente en 1837 y luego incorporada a la sonata dos años más tarde. Les recomiendo la versión de Arthur Rubinstein (1887-1982) https://youtu.be/OXmIcuL3jyM?si=ANNNaLrocbbKGQOd. Sus acordes solemnes han sido interpretados en numerosas ceremonias fúnebres, incluida la del propio autor, aunque en una versión orquestada. Cabe mencionar también que no faltaron tampoco, interpretada por bandas militares, en los funerales de John F. Kennedy (1963) y, más recientemente, en la despedida de la reina Isabel II de Inglaterra (2022). Sus notas iniciales son muy populares y, sin duda, han acudido a su mente en numerosas ocasiones. Les invito a recordarlas aunque sólo sea para ahuyentar su interpretación completa.

