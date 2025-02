El elefante dormido

Hoy, al levantarme me quedé contemplando cómo, tranquilamente, una maravillosa cigüeña arreglaba su nido, ajena a todo lo que la rodeaba. No siendo consciente de que su forma de vida no le pertenece, que está siendo arrastrada por fuerzas que no controla, solo se adapta.

La imagen me llevó rápidamente a los acontecimientos actuales que convulsionan nuevamente al antiguo continente. Nos hemos mantenido en un largo letargo. Iniciamos hace tiempo una etapa conjunta que no hemos sido capaces de llevar a término o, bien, no hemos sido capaces de encontrar el camino adecuado al liderazgo mundial que buscábamos.

Hemos hecho como nuestra maravillosa cigüeña: nos hemos centrado en nuestro nido, nuestra forma de vida, sin percatarnos de los cambios que cercan nuestro entorno. Hemos crecido sin metas claras, mirando solamente hacia dentro, poniéndonos cada vez más deberes, mientras nuestro entorno crecía en derechos, en sus derechos.

Y han venido a despertarnos, pero no en nuestro campo, sino en el suyo, y nuestro estilo de vida palidece. Nuestra forma de vida nos ha ahogado; combinar ser uno y múltiple a la vez no ha funcionado.

Si queremos liderar, tenemos que analizar las nuevas reglas del juego, que no son las nuestras, debemos hacer como nuestra cigüeña: adaptarnos, pero siendo conscientes de lo que ocurre alrededor.

Por fin tenemos la oportunidad de hacer un autoanálisis sobre qué hemos hecho en todos estos años, en manos de quién hemos dejado nuestro objetivo como líderes del pretendido mundo libre, y darnos cuenta que hemos recortado poco a poco nuestro desarrollo en pos de una ética anómala en la que prima el maquillaje y no los hechos; en la que lo importante es no generar debates y trabajar unidos, sino mantener anestesiadas, con su forma de vida, a todos los ciudadanos de la pretendida unión europea y así mantener un status quo que nos está llevando a nuestra propia desaparición.

Mientras tanto, a nuestro alrededor crece y crece, desafiante, un sistema en el que nuestros valores nos ponen cadenas en las manos, llenándonos de contradicciones y paradojas entre lo que queremos y lo que necesitamos. El resultado nos está cayendo encima como un jarro de agua fría que, en lugar de despertarnos, nos hace huir, buscando refugio en estándares preeuropeos. La solución no puede ser la ola que nos inunda con una vuelta a nuestros refugios de invierno, con el regreso al pasado del miedo a perder una pretendida idiosincracia nacional. Por el contrario, debemos despertar, reconocer que no hemos entendido el papel que se esperaba de nosotros y asumir que ha llegado el momento de decidir si nuestro estilo de vida merece la pena o es mejor volver al pasado autocrático, donde prime el inmediatismo mediático para mantener un status quo basado en la amenaza y el miedo.

Hay que despertar al elefante dormido en que se ha convertido la Unión Europea, digo elefante por su miedo al cambio, y la lentitud de movimientos. El tiempo de reacción es hoy primordial para retomar el pulso y nuestro papel en la historia.

Suscríbete para seguir leyendo