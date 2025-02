No vale confundir

El juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos considera evidente que Álvaro García Ortiz ha destruido pruebas del supuesto delito cometido. Le ha recordado, también, su falta de colaboración con la justicia, algo que en la figura del jefe de los fiscales resulta más inaceptable que en la de cualquier otro investigado. Los magistrados del alto tribunal avalaron días atrás por unanimidad el registro por parte de la Guardia Civil del despacho del imputado, tras el recurso en contra que presentó la propia Fiscalía. No hay forma de esclarecer un caso de estas características sin antes emprender la búsqueda de las pruebas, eso lo sabe cualquiera. Tampoco, inmunidad que valga.

Parece estar más claro que nunca que García Ortiz puede ser procesado en cualquier momento; después se verá en qué queda todo esto. Ocurra lo que ocurra, ha causado con su conducta un grave daño a la institución. Pero en este asunto convendría no confundirse y, menos aún, tratar de confundir a los demás como ha intentado la vicepresidenta María Jesús Montero, que, en una declaración institucional, lamentó en nombre del Gobierno que los jueces, en vez de perseguir a los delincuentes, investigasen a aquellos que precisamente los persiguen. Si a lo que se refería, como todos suponemos, es al novio de Ayuso, acusado de un fraude a Hacienda y de falsedad documental, podemos estar tranquilos. Lo uno no quita lo otro: no resulta incompatible la investigación del supuesto defraudador y a la vez la de un fiscal general del Estado por vulnerar los derechos de un particular. ¿Dónde está entonces el problema? n

