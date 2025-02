El carisma de los forajidos

Siempre hay excepciones, pero en la acumulación primaria de poder de cualquier clase suele estar la rapiña, a veces violenta. El "derecho de conquista" es una contradicción, o es conquista o es derecho, pero este vendrá después, en la cadena de blanqueos. En USA está tan cerca en la memoria el tiempo clásico de los forajidos, que la mente popular los rodea de un halo de leyenda para justificarlos. Los analistas que intentan explicar la victoria de Trump no se atreven a ir hasta el fondo: Trump no pretende ser honorable, al revés, se recrea en no serlo. Cuenta con el atractivo de ello y con que, si sus tropelías dan frutos, el propio poder y sus escribas lo harán respetable. La rapiña que intenta arrebatando a Ucrania las "tierras raras" a cambio de darle cierta protección no desmerece de las historias de la mafia, pero estas y su filmografía forman parte ya del bello mito americano. n

Suscríbete para seguir leyendo