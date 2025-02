Día "sin gastar"

Las decisiones que está tomando Donald Trump desde que hace poco más de un mes es presidente de los Estados Unidos no solo no gustan fuera del país. Tampoco parece que sean del agrado de los estadounidenses, al menos de una gran parte. Así lo señalaba ayer mismo el diario de la capital "The Washington Post". Según el rotativo, una campaña promovida por algunas redes sociales insta a los consumidores a "no gastar" dinero durante las 24 horas del viernes 27 de febrero (es decir, hoy) "para recordar a las corporaciones su poder económico". La campaña, indica el diario, intenta adherir al plan del "apagón económico", que dicen no será el único sino que seguirá en próximas fechas, para que los consumidores suspendan todos sus gastos durante un día. El autodenominado People’s Union USA pide a los estadounidenses que no compren ni por internet ni en las grandes plataformas o grandes almacenes.

"Estamos todos exhaustos, todos estamos cansados. Ya es suficiente", señala el llamamiento, que añade: "No podemos quedarnos sentados y ver a esa gente alardear de su riqueza… y luego todos nos quedamos en casa con ansiedad y miedo, sin saber cómo vamos a llegar a fin de mes". Así lo difunde por las redes People’s Union USA, liderado por John Schwarz, un profesor de meditación que reside en Chicago, que busca responder a las decisiones de Trump y sus medidas agresivas para reducir el gobierno federal, destaca "The Washington Post". Su movimiento resalta que "están desmantelando muchas cosas en este país. Si la gente va a intervenir y hacer un cambio que beneficie a la gente, es el momento".

En unas escasas semanas sus llamadas se han convertido en virales y han acumulado cerca de 400.000 nuevos seguidores. El rotativo capitalino informa de la inquietud de los consumidores cuya confianza cayó en el último mes, según un indicador de la Universidad de Michigan, en medio de los temores de que los nuevos aranceles puedan empeorar la inflación, que los precios suban por encima de lo estimado por la Reserva Federal. "Somos la economía, somos la fuerza laboral… Ellos se benefician porque nos levantamos todos los días y hacemos lo que hacemos. Si dejamos de trabajar, ellos no tienen nada y es hora de que acepten la verdad", manifestó Schswarz al diario, que en su edición del jueves abundaba en las medidas que está tomando Elon Musk, quien no forma parte del Gobierno pero está ayudando a Trump a desmantelar la administración federal.

El movimiento recomienda no gastar dinero este viernes, no hacer pedidos on line, ni cargar combustible ni pedir encargos en restaurantes. Un día "sin gastar" incluye todo tipo de gastos salvo si se compra, por necesidad, en los pequeños comercios locales, fuera de las grandes cadenas. "Se trata de solidaridad y de enviar un mensaje claro: tenemos el poder", dicen en una web.

No está claro, por supuesto, el impacto que pueda tener la campaña pero ya hay precedentes de llamamientos de este tipo. El profesor de mercadotecnia de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Americus Reed, dijo al Post que estos movimientos de protesta y la organización colectiva toman tiempo. El objetivo, señaló al diario, no es afectar el mercado de valores, sino lograr que "las corporaciones al menos se detengan y tomen nota".

