Quita, quita...

Ha llegado la condonación, palabra que -perdonen mi simpleza, o añoranza de la juventud perdida- me suena a Citroën 2 cv ximielgándose en algún lugar apartado en medio de la noche.

Lo llaman también "quita"; cuando curiosamente no se trata de quitar sino de poner. Ya saben de qué va: el Estado asume las deudas de las Comunidades autónomas -a unas más y a otras menos- para pagarlas después de forma lineal, o sea, por todos, gracias a nuestros impuestos o quitándonos servicios (que viene de "quitar"), independientemente de lo que deba la comunidad de cada uno.

Lo explicó magistralmente la ministra de Hacienda: el del ático derecha, el del casoplon con piscina en la terraza, debe un pastón de hipoteca, y se la pagamos el resto de los vecinos, eso sí, porque lo acordó el administrador. Pura solidaridad.

El porqué de semejante idea de bombero es conocido: porque hay siete señores en el Congreso que tienen pillado por ahí al presidente del Gobierno, igual que desearíamos hacer usted y yo al dentista, y éste, para no tener problemas en esa zona tan delicada, de ahí la palabra, condona. Ese es el origen del pollo de quitar y poner. Y de otros anteriores parecidos.

Uno, que es de la idea de que no haya abusos -de nadie- y de la convicción de que todos los ciudadanos -todos- tienen que ser iguales ante la norma, piensa que hay que solucionar el fregao de la singularidad de una vez. Y es muy fácil. Alemania nos lo ha vuelto a demostrar de nuevo: en una situación compleja, con partidos que no tienen los diputados suficientes, los más grandes se ponen de acuerdo para gobernar, y extremistas, nacionalistas, y demás menudencias, se quedan al margen.

Hoy, con una Europa en una situación de verdadera alarma, no se puede perder un segundo. Toca gobernar en serio, sin adherencias tóxicas, y por eso se precisa estabilidad. Y en España basta para ello ponerse de acuerdo PSOE y PP -que tanto montan-. Mañana mismo lo pueden resolver. Se llama Gobierno de coalición. Tengo buenos amigos socialistas y buenos amigos peperos. Y coincido en muchas cosas con unos y con otros. Los primeros se dan perfecta cuenta de lo que pasa, pero entienden que no queda otra que aguantar porque sino "viene la derecha"; los segundos piensan que el PSOE caerá como manzana madura, y por tanto, toca esperar un poco nada más, y así será todo el pastel para ellos. Lo malo es que, mientras tanto los "siete magníficos" siguen asaltando la diligencia, y cuando el PSOE caiga, el PP, visto como votamos los españoles, tendrá que dejarse coger por el mismo sitio por otros vaqueros de ideas discutibles, o sea, más de lo que hay… Como ahora, a palos, y los chicos de la señora Nozales -disculpe, Sra. Nogueras, nosotros no tenemos traductores- llevándose las pepitas de oro del banco. Quita, quita...

Con un gobierno de coalición "no viene la derecha", pues hay que arreglarse, y tampoco precisa el PP aliarse con vaqueros de intenciones preocupantes. Y sobran diputados de PSOE y PP para ello, demostrándonos de paso a los españoles que saben anteponer el país y el bienestar general al partido, asunto que hoy no está nada claro. El grupo de los siete quedarían en su carromato, sin que nadie les molestase, con la fogata al lado calentando ese café que, según dicen, no quieren compartir. Y todos tan contentos.

