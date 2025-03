El arte de imponer

Hace mucho tiempo (1987), Donald J. Trump, promotor inmobiliario y comunicador televisivo, escribió, con la ayuda de un negro literario, "The art of the deal", un exitoso libro pretendidamente autobiográfico sobre el modo de triunfar en el áspero mundo de los negocios. "A veces", afirma en él, "compensa ser un poco salvaje".

Desde luego, para Trump la clave del "arte de negociar" consiste en pensar a lo grande. Dado que se trata de un individuo caótico e hiperbólico, le viene muy bien esta frase de un conservador de verdadera alcurnia, Edmund Burke: "una idea clara es, por tanto, otro nombre para una idea pequeña". En Trump no existe nada fuera del inmenso magma primigenio de su egolatría. Quiere, pues, o aparenta querer como maniobra intimidatoria: 1) comprar Groelandia a Dinamarca, con gran susto del Gobierno danés, que ha multiplicado su presupuesto de defensa; 2) convertir a Canadá en el 51 Estado de la Unión, lo cual constituye un insulto más que soez y una traición a un socio y aliado; 3) controlar de nuevo el Canal de Panamá, y allí envió a Marco Rubio con modales de rudo procónsul; 4) explotar los metales críticos y las "tierras raras" de Ucrania como pago de la ayuda militar de la época de Biden: una extorsión como una casa y una verdadera estafa; 5) convertir la Franja de Gaza en un paraíso turístico, que es como pretender transformar Auschwitz, o Treblinka o Buchenwald en EuroDisney; 6) deportar, previo paso por Guantánamo, a millones de inmigrantes ilegales, a los que se traslada en avión encadenados, en palmario atropello de la dignidad humana; 7) imponer sustanciosas alzas a los aranceles de los productos extranjeros, cosa que, luego del recíproco gravamen de los productos americanos, asfixiará el comercio mundial y perjudicará sobre todo a los consumidores y exportadores estadounidenses. La gran vencedora de esa batalla será China.

Como vemos cada día en los noticiarios, el presidente Trump se complace en eyacular pública y constantemente "órdenes ejecutivas" (decretos), mostrando al país y al mundo la rotunda virilidad de su ostentosa firma de constructor narcisista y hortera. ¡Qué gusto da promulgar normas como quien extiende cheques! Igual que Dios, "fiat lux"! Y todo brilla y deslumbra con la aparatosidad de la Trump Tower neoyorkina. Este hombre es un zafio exhibicionista sin gabardina.

Según era de prever, Trump simpatiza con los dictadores como Vladímir Putin, cuya poderosa asertividad y total ausencia de escrúpulos admira, aunque todavía no haya emulado su propensión a liquidar físicamente a sus oponentes políticos. ¡Cerca estuvo, tras el asalto al Capitolio por parte de sus criminales escuadristas, ahora indultados! Con Putin comparte la pulsión imperialista, aunque el expansionismo de Trump no es de momento, a pesar de las apariencias, de carácter territorial, como el del líder ruso. Para Putin, heredero consciente, deliberado y voraz de los imperios zarista y soviético, Rusia carece de fronteras. Y no me refiero al hecho de que Rusia carezca de fronteras naturales. Su frontera es, histórica y obsesivamente, "la seguridad": de ahí que prime ante todo la extensión imperial de un Estado que ya es, por sí mismo y aun tras la fragmentación de la URSS, el más extenso del mundo. Y que no se conforme con menos que un amplio grupo de países vecinos manejados por Moscú como glacis de dicha seguridad. Así se entiende la invasión de Ucrania y el intento de controlar férreamente a otras naciones vecinas. Putin no tiene "the art of de deal", pero posee un ejército y está dispuesto a usarlo.

En el caso de Donald Trump, negociar es imponer, no combatir militarmente. Con Dinamarca alza la voz y amenaza incluso con el empleo de la fuerza para explotar los recursos de Groelandia. Habrá, pues, una negociación al estilo mafioso de Trump y cabe aventurar que Copenhague, de un modo u otro, acabará por ceder ante el empeño extractivo americano, si bien conservando la soberanía sobre la gigantesca isla, en la que ya existe una base aérea USA ¡desde 1941! Lo propio parece que sucederá en Ucrania, que además perderá definitivamente los territorios conquistados por Moscú (incluso los no controlados efectivamente, pero ya "registrados" en la Constitución rusa), sin garantía alguna de que el Kremlin no repita la jugada.

¿Y qué hará Europa en esta difícil coyuntura geopolítica? Con grandes dosis de escepticismo, me viene a la memoria una definición que aprendí en el catecismo de mi infancia: "fe es creer lo que no vimos". Pues a ver qué pasa.

