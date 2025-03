Estrés crónico y control emocional

Cuando a Selye se le ocurrió nombrar con la palabra estrés el fenómeno que observaba en ratas sometidas a diferentes suplicios, inauguró una nueva era en la percepción de las reacciones y emociones. Oigo a niños decir: "no me estreses"... Nombrar es muchas veces conocer, delimitar, apoderarse de algo. Un árbol no es más que eso hasta que se convierte en un castaño, entonces cambia nuestra relación con él. El mundo emocional del niño es turbulento, la niñez no es un paraíso ni la edad de la inocencia. Necesitados como están de cariño y consideración, de sentirse aceptados, su mundo emocional puede ser tormentoso. Ya pueden nombrar, y entender, algunas situaciones: estoy estresado.

Selye tomó la palabra de la física: estrés es la fuera a la que se somete un material. Entiendo que las moléculas que lo componen se reorganizan, el material se deforma, es el strain. Por tanto, el estrés sería la situación que tensiona al individuo y cómo reacciona, modificando su medio interno, deformándose para adaptarse, es el strain. No importa, estrés es la percepción de ese esfuerzo del organismo. El material inerte nada puede hacer más que deformarse hasta romperse si la fuerza es suficiente.

Los seres vivos reaccionamos de otra forma: esa fuerza que nos ataca desencadena una respuesta cuyo objeto es anularla. Selye en sus primeros escritos identificó dos estrategias: la lucha o la huida. En ambas el organismo, sin que nosotros los sepamos, se prepara: la sangre se dirige a los músculos que los llenan de glucosa y oxígeno, listos para contraerse, la capacidad de coagulación se eleva, lista para responder a una herida, las pupilas se dilatan, la mente se concentra en el riesgo.

Todo eso, y más, es la activación simpática. Además se descarga cortisol que moviliza la grasa almacenada y obliga al hígado a convertirla en glucosa. También actúa sobre el cerebro, ayuda a fijar en la memoria esa situación de manera que en el futuro pueda adelantarse; y mucho más, entre otras, deprime la inflamación y respuesta inmunológica, acciones que tienen que ver con la idea: ahora no es el momento de gastar en eso …

Además de las respuestas de lucha y huida, Selye identificó años después como una estrategia válida, la congelación. La emplean muchos animales para pasar desapercibidos. En los seres humanos ocurre. El problema surge cuando esa inhibición no resuelve la amenaza y se convierte en crónica.

La teoría es que el estrés crónico lleva a trastornos no solo emocionales, a vivir en permanente estado de tensión, además y precisamente por la estimulación permanente de la glándula que produce cortisol, es causa de enfermedad como consecuencia de la inhibición de la inmunidad y del exceso de glucosa, entre otras. Una muy interesante es la atrofia de una parte del cerebro, el hipocampo, cuya misión es el grabado de la situación que produce el estrés, su descripción. Eso permite, en el momento y posteriormente, examinar cognitivamente lo que ocurre.

Hay otra región, con más protagonismo en la respuesta, la amígdala, que graba la emoción. Ambas se comunican y se apoyan. Pero la atrofia del hipocampo deja libre, inmodulada, la acción de la amígdala, uno queda sometido a su acción, a la ansiedad flotante que embarga la existencia.

¿Realmente, está elevado el cortisol en el estrés crónico? El primer problema con el que se enfrentan los estudios es que el nivel de cortisol varía ampliamente a lo largo del día y el rango en cada momento es muy amplio. A primera hora de la mañana se acepta como normal una concentración tan baja como 5 microgramos y tan alta como 25. Además, si se toma justo al despertar es bastante más alta que media hora después. Otro problema es medir el estrés.

A pesar de las dificultades, los estudios demuestran que, en la media, el cortisol está más alto en los sujetos que dicen sufrir estrés comparados con los que no lo perciben. Además, aquellas personas que sufren estrés tienen más cortisol en el cabello, como marcador de exposición. No son niveles que denomina mos patológicos, como en el caso de al enfermedad de Cushing. Pero ese martilleo constante va minando las estructuras y funciones.

Uno no siempre puede evitar las situaciones estresantes. Como ante cualquier exposición potencialmente nociva, la respuesta es muy personal, ligada a la constitución emocional, educación, experiencia … y a la limitación cognitiva que produce, teóricamente, el estrés crónico.

