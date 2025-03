Quién me mandaría a mí meterme donde no tengo nada que encontrar salvo una pérdida de tiempo que unida a otras pequeñas pérdidas de tiempo terminan fusionándose en una gran pérdida de tiempo. No haré como esos presentadores de libros que hablan más que los autores en alardes extremos de locuacidad y seré breve. Hace unos días me dio por fisgar en una red social algunos de los perfiles de gente conocida cuya opinión me suele interesar, esté o no esté de acuerdo con ella. Sobre todo en el segundo caso, porque leer argumentos bien razonados que van en contra de mis opiniones es muy saludable, higiénico y nutritivo. Es raro que cambie el pensamiento pero me obliga a reforzar el propio sin dejarme llevar por la inercia del confort neuronal. En uno de los hilos por los que transité despreocupadamente se debatía sobre una serie de televisión que está teniendo buena crítica en general (merecidamente en mi opinión). Y de golpe y teclazo alguien con un seudónimo (suele pasar cuando alguien se quiere pasar de duro y/o listillo) con pretensiones chulescas soltó: es la serie más espantosa de la historia. Nunca hago caso de esos estallidos provocativos de cólera con balas de fogueo, pero me debió pillar con las defensas tan bajas como la inteligencia de un político de ultraderecha y escribí: no será para tanto. En mala hora decidí pisar ese charco. El odiador compulsivo (todos sus mensajes, tras echar un vistazo rápido, estaban cargados de mala uva y patadones tonto tieso) se sintió provocado. Felizmente provocado, me atrevo a añadir. Es para tanto y para más, disparó, una bazofia infame, deberían meter preso al director. Hombre, me animé a matizar, no es perfecta, vale, pero tiene muy buenos momentos y el reparto es muy competente. El reparto es una porquería, los fusilaría a todos, sentenció el ejecutor virtual. Y ahí ya se acabó el interés por mi parte. No se puede dialogar con una pared y darse cabezazos contra ella por un quítame allá esas series (o libros o películas o discos o políticos nazificados) es muy perjudicial para la salud: provoca caries mental.

