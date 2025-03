Ni un mimo de Montero a Asturias

Solo desde la ingenuidad se podía esperar que la operación de quita de deuda autonómica acabase satisfaciendo a las comunidades del PP. Ni siquiera (salvo con la boca pequeña) a las del PSOE a excepción de Cataluña. Aunque el Ministerio de Hacienda trató de vestir el santo con cierta apariencia "objetiva", todo partió ya de una consideración subjetiva, así que mal vamos.

Una tesis partidista.

Las cuentas del Ministerio de Hacienda son sencillas pero no cumplen el objetivo que teóricamente persiguen. Parten además de un argumento partidista, a saber: en la época del "shock" financiero, el gobierno de Rajoy apenas ofreció recursos extraordinarios a las comunidades, lo que aumentó su endeudamiento; en cambio, en las crisis del covid o las consecuencias inflacionarias de la guerra de Ucrania, el gobierno de Pedro Sánchez sí contribuyó a paliar la situación inyectando dinero y ayudas y elevando las entregas a cuenta del modelo de financiación, por lo que las comunidades autónomas se endeudaron menos.

Una cuenta para diferenciar dos etapas.

Es decir, se parte de un argumento que ya busca poner a la contra a los populares, obviando otros matices, como la diferente situación económica del país en uno y otro momento. Pero incluso partiendo de esa tesis interesada, hay números que no salen. Para estimar la cuantía que el Estado condona a las comunidades, el Ministerio de Hacienda empieza calculando la diferencia entre el endeudamiento entre los años 2013 y 2009 ("etapa Rajoy") y el que asumieron los territorios entre 2019 y 2023 ("etapa Sánchez").

Asturias fue de las pocas que logró reducir deuda y eso no puntúa.

En el caso de Asturias, el endeudamiento pasó de los 1.080 millones en diciembre de 2009 a los 3.051 millones en diciembre de 2013: un aumento de casi dos millones de euros. Entre 2019 y 2023, la deuda de la administración asturiana pasó de 4.356 millones de euros a 4.242 millones: es decir, disminuyó. Únicamente tres comunidades lograron reducir su deuda en esa "etapa Sánchez": Asturias, Baleares y Canarias. El resto la incrementaron, es cierto que en mucha menor cuantía que entre 2009 y 2013. Las que más elevaron su endeudamiento fueron, por orden de mayor a menor, la Comunidad Valenciana (9.555 millones), Cataluña (6.932 millones) y Andalucía (3.218 millones).

Una compensación justa de salida.

Por ejemplo, sin salirnos del argumento del Ministerio, Montero bien podría haber devuelto ya de mano a las comunidades que redujeron su deuda en la "etapa Sánchez" la cuantía que lograron amortizar. Para Asturias habrían sido de partida 114 millones de euros.

La "trampa" de garantizar la quita de un porcentaje mínimo de la deuda.

El reparto de Montero asigna una parte según la población ajustada. Pero es en el reparto del resto donde están los "trucos". El primer "truco" es "añadir" una condonación extra para garantizar que ninguna comunidad quede por debajo del 19% de quita de deuda. La más beneficiada de esa operación es Cataluña, que logra de un plumazo 6.371 millones; la segunda Valencia (4.493 millones). Obtienen algo más Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares. Este "truco es", en el fondo, aplicar una de aquellas condiciones que el gobierno asturiano rechazaba: que la quita se basase en un porcentaje.

El problema de las comunidades infrafinanciadas.

Hay otro ingrediente que añadir a esta coctelera, que es el de las comunidades infrafinanciadas por el actual sistema de financiación autonómica. Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha reciben al final de la aplicación de todos los mecanismos menos fondos por habitante ajustado que la media. Son estas comunidades las especialmente penalizadas y a las que el Ministerio trata de compensar en el tercer tramo de sus cálculos, aunque tampoco lo hace de manera nítida.

Algunas comunidades reciben más que la deuda que asumieron entre 2009 y 2013.

Un cálculo sencillo para ver si la fórmula de Montero cumple sus objetivos es ver cuánto representa la quita asignada a cada comunidad respecto al endeudamiento que adquirió entre 2009 y 2013, precisamente ese con el que se "justifica" la condonación. Pues bien, Andalucía recibe un 130% de lo que se endeudó esos años; Canarias y Extremadura un 111%. En el caso de Andalucía podría justificarse, porque es una de las comunidades infrafinanciadas. Pero ¿por qué Canarias y Extremadura? La quita de deuda de Montero representa, de media, el 76% de la deuda autonómica en la llamada "etapa Rajoy". Para Asturias, esa compensación se encuentra justo en ese porcentaje. Por tanto, salen mejor paradas, además de las ya citadas que superan en la quita la deuda que asumieron entre 2009 y 2013, Galicia, Madrid y Murcia.

¿Qué comunidades, restando los problemas de financiación, gestionan contenidamente su deuda?

Es cierto que la infrafinanciación puede ser un factor a tener en cuenta. Si una comunidad recibe al año menos recursos del Estado de los que debería, con más razón se endeudará en tiempos malos. De ahí que podría computarse esa financiación no recibida a favor de las comunidades que la sufren. Hay un cálculo sencillo y de "trazo grueso" para evaluar esa "buena o mala gestión" que pasa por restar de la deuda de las comunidades infrafinanciadas la cuantía que deberían haber obtenido de haber recibido una asignación del Estado como la media. Es decir, suponer que se endeudaron en parte porque no recibían el dinero que les correspondía, no porque fuesen más "gastizas".

Asturias fue de las que más contuvo la deuda.

Si a la deuda entre 2010 y 2022 se resta la infrafinanciación en aquellos territorios que la sufren y se divide por la población ajustada se puede ver qué comunidades se fueron endeudando menos, tratando de ajustar su capacidad de gasto al dinero disponible, no con pocos sacrificios. Pues bien, las que estuvieron por debajo de la media y podríamos considerar que gestionaron de manera contenida fueron, por orden, Canarias, Andalucía, Galicia, Asturias, La Rioja, Extremadura, Madrid y Castilla y León. Las que se endeudaron por encima de la media fueron, de menos a más, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña.

Ni un mérito a favor.

Por tanto, no hubo ni un solo mérito de la gestión presupuestaria de Asturias que pesase en las cuentas del Ministerio. Las más compensadas por habitante ajustado fueron las infrafinanciadas más Cataluña. De éstas, Andalucía logra, encima, más dinero que la cantidad en que se endeudó. Para la Comunidad Valenciana y Murcia puede entenderse el esfuerzo de compensación dado el importante peso de la deuda respecto a su PIB. Pero Cataluña se coloca entre las más beneficiadas por habitante sin estar infrafinanciada ni haber demostrado una gestión ahorrativa. Asturias, en cambio, se queda entre las menos compensadas por habitante ajustado pese a haber sido de las tres que rebajaron su deuda y haber estado entre las más comedidas en sus presupuestos .Y ni siquiera consigue compensar toda la deuda que tuvo que asumir en la "etapa Rajoy".

El problema no es la quita, sino el cómo.

Los aspavientos de las comunidades del PP no existirían de haberse producido esta condonación en un marco de normalidad: partiendo de un debate multilateral entre las comunidades y el Estado. Nadie echaría todas estas cuentas porque cada uno miraría lo suyo y entendería que aquellas comunidades muy endeudadas obtuviesen más alivio. El problema es que la quita nace de una "exigencia" (no un diálogo territorial) de un partido separatista que no ha atenuado sus posiciones políticas. Por eso la distorsión que supone el evidente trato favorable a Cataluña contamina el proceso.

Los viejos pactos están desfasados.

Pero ya no hay vuelta de hoja en este asunto. Resulta comprensible que el PP cuestione toda la operación desde un punto de vista nacional, aunque hacerlo lanzando a la batalla a los dirigentes autonómicos tiene el riesgo de coherencia que supone acabar aceptando esa condonación, lo que también sería comprensible. En Asturias, es razonable que el Principado la asuma, también que la critique. Y también es lógico que el PP busque argumentos para tratar de convertir en papel mojado el acuerdo de financiación firmado por todos los partidos en 2020. Se trata de un acuerdo que incomoda ahora al PP y que el PSOE esgrime al igual que un comodín. Ese acuerdo se produjo en un momento político muy distinto al actual. Y habría que ver si Barbón se sentiría hoy a gusto con una reedición del acuerdo de Santiago, que el PP no tardará en utilizar como confrontación política contra la financiación para Cataluña. Lo que está cada vez más claro es que los posibles puentes entre el PSOE y el PP en Asturias son cada vez menos, y más inestables.

