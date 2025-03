Mutaciones en la cocina

La cocina, cuando no evoluciona, teje cortinas entre época y época. Su evolución ha consistido muchas veces en simplificar adaptando los gustos de antaño a los estómagos y necesidades actuales. No es que no exista un desfile de platos en las mesas de los restaurantes, o se escatimen ingredientes o matices en las preparaciones más elaboradas, la simplificación, lógica, tiene que ver con el fin de una opulencia que hoy y desde hace ya décadas carecería de sentido, tanto por el alto precio como por el tiempo que generalmente dedicamos a ciertos placeres de la vida. Por ejemplo, sería imposible repetir aquel glorioso banquete de Blois de los señores infantes de Francia de 1529, que contaba Álvaro Cunqueiro, de las puntas de ciervo, flor de especias, paté de mollejas de garza, ajada de obispillo de urogallo amolecido en leche de cerda, tripas de cordero nonnato cocinadas en malvasía de Chipre, o de los cartuchos de perdiz con trufas. En términos más populares y humildes, fíjense cómo acabó la olla podrida que, en términos de deconstrucción, pueden encontrarla repartida en las versiones actualizadas de todos los potajes viejos de la cristiandad. Pero no exclusivamente en uno. O el manjar blanco, en el que operó una de las curiosas metamorfosis de la cocina y al que me referiré específicamente algo más adelante.

El realidad, cocinar pasó a ser algo distinto a partir del Renacimiento, que tuvo a Florencia como epicentro de todas las revoluciones del arte y de la vida. Allí, la cocina también floreció como antes nunca lo había hecho. Las recetas de Da Vinci, el hombre orquesta de toda una era, son la prueba de una creatividad estética jamás alcanzada hasta entonces. Igual que las de Bartolomeo Scappi, que inventó la credenza, una manera italiana de servir sucesivamente los platos fríos en una comida, precedente inequívoco del antipasto y los entrantes de los menús largos de hoy en día. La utilización de las carnes de pollo o cerdo, los pescados como el bacalao, el centeno o la cebada, todo tipo de coles, cebollas, frutas como los cítricos, el vino, el azúcar, las especias, adquirieron una dimensión distinta. Los gastrónomos renacentistas se regalaron a sí mismos una cocina fastuosa, de estética visual, sumamente elaborada y con una nueva concepción.

Fue Françoise Pierre de la Varenne quien rompería más tarde con la cocina del Renacimiento para incorporar a la Historia la cuisine francaise, un nuevo orden que jamás, pese al prestigio adquirido por los cocineros franceses, se pudo librar de las sospechas del influjo transalpino. Y fue, además, Pierre de la Varenne el que perfeccionó la receta del manjar blanco y el inicio de su mutación hasta convertir un plato de carne en un postre con mucho sabor a leche de almendras que se comía frío. Empezó a hacerse una distinción entre alimentos dulces y salados en los menús, algo que hasta ese momento no había ocurrido. A partir del siglo XVII, los platos dulces empiezan a servirse al final de la comida. Antonin Carême definiría el blanc-manger como un postre, eliminando la carne de ave y el arroz de su composición. De entonces a ahora, según el lugar, el manjar blanco ha adoptado distintas formas, eso sí, ya siempre dulces. En España quedó como una crema espesa de leche y almendras con canela y limón; en el norte de Europa y Gran Bretaña adquirió consistencia y el molde de un flan. Una especie de panna cotta.

El origen del manjar blanco, uno de los ejemplos más claros de mutación en la historia de la cocina, se ha situado en Persia. Consistía, parece ser, en una carne de ave hervida con una salsa de harina, arroz y almendras. En la Edad Media los árabes lo introdujeron en Europa y muy pronto se popularizó entre las clases pudientes. Su blancura, signo de pureza, restauraba el apetito y se recomendaba para los enfermos. La primera receta conocida aparece en el libro de guisados de Rupert de Nola, cocinero de Fernando de Nápoles, rey de Aragón, publicado hacia 1525, y tenía como ingredientes una gallina, harina de arroz, agua de rosas, suficiente azúcar, leche de cabra y azafrán. La gallina se cocía antes de deshilachar su carne, rociarla con el agua de rosas y devolverla de nuevo a la olla con el caldo y el resto de los ingredientes hasta obtener una crema espesa como la de un queso asado. Se volvía a perfumar con el agua, se espolvoreaba el azúcar sobre ella y se servía para comer con cuchara.

El manjar blanco es mencionado en "El Quijote", cuando en la obra cervantina el barcelonés Antonio Moreno le dice a Sancho: "Acá tenemos noticia buen Sancho que sois amigo del manjar blanco y de las albondiguillas". En cuanto a las albóndigas siguen siendo iguales que entonces, los años no han pasado por ellas. El manjar blanco, en cambio, experimentó ese vértigo de la cocina que sacude conceptos a lo largo de los siglos.

