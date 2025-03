Los siete pecados de la condonación

La quita de deuda a las autonomías recién aprobada por el Gobierno tiene siete pecados capitales:

Primero: pelillos a la mar.

El riesgo moral de no pagar las deudas implica endeudarse irresponsablemente, sin medir bien las consecuencias futuras. Salvo en circunstancias excepcionales, no es buena política, tiende a hacer tomar malas decisiones, a gastar lo que no se tiene sin el debido buen criterio necesario para generar con lo gastado más recursos futuros que permitan la devolución de lo debido. En expresión asturiana podría ser algo así como: "mientras tengas quien te fíe, cuerpo no lo pases mal".

Segundo: la suerte va por barrios.

La flagrante desigualdad en la quita trae consigo la indignación que supone tener que pagar con nuestros impuestos las fiestas y correrías de algunos vecinos.

Tercero: tonto el último.

Tanta fiesta de deuda, máxime cundo no está inspirada en inversiones que mejoren la productividad, acarrea otra perversa inmoralidad: la injusticia intergeneracional, al trasladar una parte importante de nuestro derroche presente a generaciones venideras.

Cuarto: por el humo se sabe dónde está el fuego.

Cuando todo este proceso se hace ad hoc, con claros beneficiarios y patentes perjudicados es fácil rastrear los motivos. No ha habido un proceso de participación multilateral de las distintas autonomías, no es la consecuencia de sesudos análisis de expertos en la materia, no hay demanda social, nada de eso, es, sencillamente, la iniciativa política de unos pocos, con aparentes fines espurios, en detrimento de la mayoría.

Quinto: alguien tiene que pagar los platos rotos.

Los pagafantas de esta historia son, como se dice en la fala del occidente, “os mesmos de sempre”: tejido social y tejido empresarial productivo, los sufridos contribuyentes, unos con pérdida de poder adquisitivo y otros con pérdida de competitividad.

Sexto: hoy debemos más que ayer, pero menos que mañana.

En el caso concreto de los asturianos el resultado de este proceso es que antes de la quita debíamos de media unos 1.400 euros como asturianos y después deberemos, como españoles que también somos, unos 1.900 euros per capita. Sí, efectivamente, salimos de la quita debiendo unos 500 euros más. Y, encima, nos piden que pongamos buena cara, que tenemos que estar felices y contentos.

Séptimo: de Guatemala a guatapeor.

Pero lo verdaderamente grave es que esta condonación solo es la antesala de lo que viene detrás: la financiación singular para algunos territorios en detrimento del conjunto. El largo proceso de ajustes, con autocorrecciones, con fallos y aciertos, pero inspirados, a lo largo de los muchos años de negociación de la financiación autonómica, regidos por principios de justicia, transparencia y solidaridad, se quiebra ahora, abruptamente, con muy graves consecuencias para Asturias. Nos va mucho en ello, pagaremos muy caro aceptar resignadamente estas nuevas e injustas condiciones.

Moraleja sabinera:

Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.

