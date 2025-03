Cuarenta años antes de la era Trump, también un tal Felipe González prometió la reforma de la Administración, española en su caso. El presidente del Gobierno socialista abandonó La Moncloa tres lustros después, reconociendo que el ajuste de los engranajes estatales era una misión imposible, otra víctima del ‘Sí, primer ministro’. El emperador desatado de Occidente ha retomado la hercúlea tarea en la "ciénaga de Washington" y bajo la batuta del hombre más rico de la historia, pero el proyecto ha embarrancado con una sencilla pregunta, "¿Qué has hecho esta semana?"

Recientemente, Elon Musk envió un correo electrónico a dos millones de empleados públicos estadounidenses, con el ya legendario "¿Qué has hecho esta semana?" Solo inocente en apariencia, este texto ha desatado una revolución. Se instaba a los interpelados a adjuntar cinco puntos clave que definieran su actividad semanal inmediata, espías de la CIA incluidos. Respetando por supuesto su libertad de no contestar, aunque con la garantía de que en tal caso serán despedidos. Para demostrar su humanidad, el creador de Tesla aseguró que la erradicación del paraíso funcionarial solo sobrevendría si se dejaba de responder a un segundo correo conminatorio, con idéntico contenido.

Ajeno a la empatía, Musk asegura que deseaba comprobar que miles de funcionarios ni siquiera revisan la bandeja de entrada de sus correos, por lo que no se darían por aludidos. En realidad, las preguntas más sencillas entrañan las respuestas más complicadas. El tenor de Trump/Musk es tan imperativo que basta conocer a miles de kilómetros de distancia su "¿Qué has hecho esta semana?" para revisar instintivamente el grado de cumplimiento laboral propio, no sea que. Los funcionarios españoles deberían sentirse tan molestos con el interrogante sobre el desempeño laboral como los periodistas del mismo país, cuando se acusó a la prácticamente disuelta USAID de fondo de reptiles para informadores agradecidos.

